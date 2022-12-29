Тепер двоє маленьких ягнят тимчасово мешкають у різдвяній шопці

У різдвяній шопці в центрі Тернополя народились двоє ягнят. За словами директора комунального підприємства, яке опікується шопкою, ніхто не знав, що вівця вагітна. З ягнятами все добре, їх оглянув ветеринар і відпустив до матері, тож тимчасово вони мешкатимуть у шопці разом з дорослими вівцями.

Як розповів директор комунального підприємства «Об’єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя» Микола Ткач виданню «Файне місто», працівники не знали, що вівця вагітна. Одне ягня народилось минулого тижня, інше – цього. Тварин оглянув ветеринар і відпустив до матері. Хто з них якої статі ще не знають, оскільки ретельно їх ще не оглядали.

Директор наголосив, що тваринам не холодно. Якщо надворі погіршується погода, вони ховаються у невеличку криту будівлю. Крім того, на ніч тварин закривають. Годують овець двічі на день: зранку та ввечері. Малюки наразі харчуються материнським молоком, але їм поступово вводитимуть прикорм.

Зазначимо, що тварин категорично не можна годувати відвідувачам. «Були випадки, коли біля овець прибирали пакети, обгортки, солодощі, кукурудзяні палички і навіть шкірки від бананів. Зрозумійте, це може нашкодити тваринам і призвести до найгірших наслідків», – зазначив директор.