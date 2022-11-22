Цьогоріч у Тернополі вирішили не встановлювати головну новорічну ялинку. Натомість у центрі міста облаштують резиденцію Святого Миколая та різдвяну шопку. Таке рішення міськрада прийняла за результатами опитування серед містян. Більшість з них висловилась проти встановлення ялинки.

Як повідомила прес-служба Тернопільської міськради, опитування серед містян завершилось у понеділок, 21 листопада. У ньому проголосували понад 1,2 тис. людей.

«За результатами більше 70% мешканців, які взяли участь у голосуванні, висловили свою думку проти того, щоб встановлювати ялинку у місті, 13% – за те, щоб була ялинка, але без ілюмінацій і решта голосів було віддано за встановлення символічної патріотичної ялинки та ялинки без ілюмінацій», – зазначив міський голова Сергій Надал.

Відтак, згідно з результатами опитування, головну новорічну ялинку в Тернополі встановлювати не будуть. Однак на Театральному майдані в центрі міста працюватиме резиденція Святого Миколая, а також буде облаштована різдвяна шопка, яку щороку традиційно встановлюють в центрі міста.

Зазначимо, що цьогоріч через складну ситуацію з електропостачанням у багатьох містах України не встановлюватимуть головні новорічні ялинки. Зокрема, таке рішення вже прийняли у Рівному, Івано-Франківську, Чернігові, Чернівцях та Ніжині.