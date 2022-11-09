Цьогоріч святкової новорічної ялинки на площі Соборній у Чернівцях не буде. Відповідне рішення мерія Чернівців прийняла через необхідність економити електроенергію та з огляду на те, що ялинка, якою прикрашали місто у передноворічний період, була з 3D-гірляндами.

Про таке рішення у середу, 9 листопада, повідомило «Суспільне» з посиланням на слова керівниці управління культури Чернівецької міської ради Юлії Сафтенко.

«Встановлення штучної 10-метрової ялинки з 3D-гірляндами є недоречним під час війни, в той час, як ми економимо електроенергію», — зазначила у коментарі журналістам Юлія Сафтенко.

За її словами, управління культури запропонувало оргкомітету з підготовки новорічно-різдвяних свят не встановлювати новорічну ялинку, своєю чергою оргкомітет підтримав цю пропозицію.

Зазначимо, мерія Чернівців придбала штучну новорічну ялинку для міста у грудні 2021 року, заплативши за неї 800 тис. гривень. Тоді повідомлялося, що висота штучного дерева має бути 18 метрів. Купили ялинку у компанії «Епіцентр К». Вона була прикрашена 3D-гірлянлами та іграшками у вигляді сніжинок та зірок у золотистих, сріблястих та білих кольорах.

Додамо, рішення не встановлювати у місті новорічну ялинку та не проводити жодних заходів до Нового року та Різдва вирішили і у Чернігові. В управління культури Чернігівської міськради зазначають, що святковий декор у місті буде, однак від традиційного новорічного містечка у центрі, великої ялинки та звичних святкувань у Чернігові цьогоріч відмовилися.

Нагадаємо, через пошкодження енергетичних об’єктів унаслідок російських ракетних обстрілів, я «Укренерго» запровадило графіки погодинних відключень електроенергії у семи областях України. Обмеження споживання необхідне для зменшення навантаження на мережі та уникнення аварій.