У Чернівцях вирішили встановити новорічну ялинку на площі біля філармонії. Мер міста Роман Клічук назвав ялинку «народною», оскільки вона буде невелика і декорована прикрасами, які власноруч виготовлять діти. Коштів з міського бюджету на ялинку не виділятимуть. Як раніше повідомляв ZAXID.NET, традиційного різдвяного містечка, міської ялинки на площі Соборній та святкового ярмарку в Чернівцях не буде.

Як під час прес-конференції у п’ятницю, 9 грудня, повідомив міський голова Чернівців Роман Клічук, рішення встановити невеличку ялинку на площі біля філармонії він вважає правильним. Разом із тим, гучних святкувань, ярмарку, великої ялинки та різдвяного містечка на площі Соборній не буде.

«Прийняли рішення не встановлювати ялинку на площі Соборній, але встановимо на площі біля філармонії. Вона буде маленька, буде декорована прикрасами, які виготовлять діти. Як вони самі вирішать – чи на військову тематику, чи на іншу. Вона буде більш народною, ми не будемо виділяти кошти взагалі. Була дискусія, думаю, це найбільш правильне рішення», – сказав Роман Клічук.

Також мер Чернівців наголосив, що всі традиційні новорічно-різдвяні масові свята у місті проводитися не будуть: «Ні різдвяного містечка, ні ялинки в центрі міста не буде. Без гулянок і без шашликів», – додав Роман Клічук.

Нагадаємо, у листопаді мерія Чернівців вирішила не встановлювати новорічну ялинку на площі Соборній. Причина – необхідність економити електроенергію. В управлінні культури зазначали, що встановлення штучної 10-метрової ялинки з 3D-гірляндами є недоречним під час війни. Аналогічні рішення прийняли у багатьох містах України. Зокрема, в Івано-Франківську новорічну ялинку замінять декором з дитячими листами про перемогу, у Тернополі замість дерева на площі міста встановлять різдвяну шопку, у Рівному провели опитування містян щодо встановлення новорічної ялинки цьогоріч, більшість висловилася проти.

Зазначимо, мерія Чернівців придбала штучну новорічну ялинку для міста у грудні 2021 року, заплативши за неї 800 тис. гривень. Тоді повідомлялося, що висота штучного дерева має бути 18 метрів. Купили ялинку у компанії «Епіцентр К». Вона була прикрашена 3D-гірлянлами та іграшками у вигляді сніжинок та зірок у золотистих, сріблястих та білих кольорах.