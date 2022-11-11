Такий вигляд мала новорічна ялинка у Рівному в 2021 році

Мешканці Рівного проголосували проти встановлення головної новорічної ялинки у центрі міста. Люди голосували у Telegram-каналі мера Рівного Олександра Третяка. Всього у опитуванні взяли участь 38,4 тис. користувачів, з яких 56% висловились проти цієї ідеї.

Про результати опитування Олександр Третяк повідомив у п'ятницю, 11 листопада. Опитування він запустив 8 листопада. За три дні у ньому взяли участь 38,4 тис. користувачів.

Містяни могли обрати три варіанти відповіді на питання, чи потрібно встановлювати у місті новорічну ялинку:

Так, адже людям потрібні хороші емоції;

Ні, бо війна і блекаут у містах – не час для веселощів. Ялинки ставлять торгові центри, цього достатньо;

Так, ставимо, дітям треба свято і під час війни. Але не на Майдані Незалежності, а у парку Шевченка.

Найбільше користувачів, а це 56%, проголосували проти того, щоб ставити ялинку. Більш ніж вдвічі менше, 25% опитаних, висловились за її встановлення. І лише 19% підтримали третій варіант – встановити ялинку в парку Шевченка.

Зважаючи на результати голосування, новорічну ялинку у Рівному встановлювати не будуть, зазначив Олександр Третяк. «Цьогоріч ми маємо зосереджувати всі сили на підтримку Збройних сил, максимально об'єднуватись у заходах по енергозбереженню і підтримці армії, що є у пріоритеті. Сподіваюсь, цьогоріч попри відсутність ялинки у місті все одно буде панувати хороший настрій та атмосфера», – зазначив він.

Додамо, що наразі декілька українських міст відмовились від встановлення центральних новорічних ялинок, оскільки в Україні є проблеми з електропостачанням. Йдеться про Івано-Франківськ, Чернівці, Чернігів, Житомир та Ніжин.