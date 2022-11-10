В Івано-Франківську цьогоріч не будуть встановлювати новорічну ялинку та вмикати святкову ілюмінацію. Таке рішення міська влада прийняла через необхідність економити електроенергію. Крім ялинки, місто також відмовилося від святкових арок та ілюмінації. Однак, на свята у Франківську таки облаштують новорічні фотозони та встановлять символічну ялинку із понад тисячі дитячих малюнків про перемогу.

Про рішення не встановлювати цього року традиційну новорічну ялинку у четвер, 10 листопада, повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у коментарі місцевому «Каналу 402». За його словами, натомість школярі та вчителі запропонували встановити у місті ялинку із малюнками дітей, які зображуватимуть перемогу України.

«Цього року не буде нашої звичної ялинки, не буде арок, не буде ілюмінації. Буде ініціатива наших дітей міста, наших освітян – символічна ялинка перемоги із більше ніж 1000 малюнків дітей. Тобто, вони покажуть, як бачать перемогу», – сказав Руслан Марцінків.

Також він додав, що звичної ілюмінації на новорічно-різдвяні свята в Івано-Франківську не буде через необхідність економити електроенергію. «Постараємося зробити фотозони різні, замінити ілюмінацію більш ідейними речами. Потрібно дати символічні посили того, що ми всі повинні докладати зусилля до нашої перемоги», – додав мер Франківська.

Зазначимо, від встановлення новорічної ялинки цього року також відмовились Чернівці. Відповідне рішення мерія міста прийняла через необхідність економити електроенергію та з огляду на те, що ялинка, якою прикрашали місто у передноворічний період, була з 3D-гірляндами. Раніше рішення не встановлювати новорічну ялинку та не проводити жодних заходів до Нового року та Різдва прийняли і у Чернігові.

Нагадаємо, через пошкодження енергетичних об’єктів унаслідок російських ракетних обстрілів, я «Укренерго» запровадило графіки погодинних відключень електроенергії у семи областях України. Обмеження споживання необхідне для зменшення навантаження на мережі та уникнення аварій.