На території Івано-Франківської області споживання електроенергії за тиждень зросло на 20%. Такі дані наводить «Прикарпаттяобленерго», зазначаючи, що обсяги використання електрики суттєво зросли у порівнянні з попереднім тижнем. Разом із тим мешканців Івано-Франківської області просять економити електроенергію

Як у вівторок, 8 листопада, повідомила прес-служба «Прикарпаттяобленерго», в Івано-Франківській області сьогодні введені графіки погодинних вимкнень. Причина – дефіцит потужностей і зростання обсягів використання електрики.

«Ці обмеження вводяться не лише через розбалансовану систему внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури, не лише через дефіцит потужностей, але й через наше і з вами неекономне споживання електроенергії. Тільки за останній тиждень в області споживання електроенергії зросло на 15-20% в порівнянні із минулим тижнем», – йдеться у повідомленні «Прикарпаттяобленерго».

У прес-службі також додають, що вимкнення світла надалі залежить від обсягів заощаджень: «Якщо кожен знизить споживання на 100-200 Вт, навантаження на мережі вдасться знизити на 50 МВт», – уточнюють енергетики.

«Прикарпаттяобленерго» нагадує, що найбільше навантаження на електромережу спостерігається з 07:00 до 10:00 та з 17:00 до 22:00. У ці години мешканців області просять економити електрику та за можливості не вмикати електроприлади.