Електропостачання відмикатимуть оргієнтовно на три години

У вівторок, 8 листопада, на розпорядження «Укренерго» на Львівщині буде введено графік погодинних вимкнень електроенергії. Про це пізно ввечері 7 листопада повідомило «Львівобленерго».

Відключення відбуватимуться з 8:00 до 20:00 відповідно до графіку.

Орієнтовний час відключень:

08:00 – 12:00 — 3 група,

12:00 – 17:00 — 2 група,

17:00 – 20:00 — 1 група.

«Важливо, що графік впроваджуватимуть не в повному обсязі, час відключення для споживачів складатиме орієнтовно три години. Впровадження графіків необхідне для стабілізації роботи енергосистеми. Про всі зміни стосовно відключень додатково повідомлятимемо на нашому сайті та сторінках у соцмережах», – зазначили у «Львівобленерго».

Нагадаємо, 5 листопада графіки погодинних відключень запровадили для 7 областей України. Але через надмірне споживання електроенергії «Укренерго» дало розпорядження додатково ввести у цих областях аварійні відключення всіх категорій споживачів. На Львівщині планових та аварійних відключень досі не вводили. Обмеження споживання необхідне, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій.