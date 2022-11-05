Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький ще раз нагадав мешканцям області про економію електроенергії, що дасть можливість не застосовувати погодинних відключень. Він повідомив, що через більше споживання електроенергії у вихідний день «Укренерго» запровадило тимчасові знеструмлення у семи областях.

«Сьогодні зранку графіки погодинних відключень запровадили для 7 областей України, але цього виявилось недостатньо, адже зросло споживання електроенергії у порівнянні з буднями та попередньою суботою. Тому НЕК «Укренерго» дало розпорядження ввести у цих областях аварійні відключення всіх категорій споживачів. На Львівщині планових та аварійних відключень немає, але прошу усіх підтримати наших енергетиків та енергосистему, щоб не дійшло до більших обмежень», – наголосив Максим Козицький 5 листопада.

«Укренерго» пояснило, що 5 листопада диспетчерський центр НЕК був вимушений ввести додаткові обмеження у форматі аварійних відключень для всіх споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях: «Ці додаткові обмеження необхідні через те, що у ранкові години споживання електроенергії було на 6,2% більше, ніж у минулу суботу, 29 жовтня, та на 4,4% більше, ніж учора».

Нагадаємо, важливо економити електроенергію і намагатися максимально обмежити її використання у пікові години навантаження на енергосистему країни: 07:00–11:00 та 17:00–23:00. Використання електроенергії в одній області впливає на роботу енергосистеми у всій державі.