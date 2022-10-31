«Львівобленерго» отримало розпорядження від НЕК «Укренерго» про впровадження графіку аварійних відключень. Попередньо знеструмлень не планувалося, але у понеділок росіяни знову обстріляли енергетичні підприємства в різних містах, тому це пов'язано з ремонтними роботами.

«Відключили електроенергію з 17:00. Фахівці «Львівобленерго» повідомляють, що споживачі будуть без живлення орієнтовно 3-4 години. На повне відновлення електропостачання варто очікувати до 22:00», – повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

На сторінці «Львівобленерго» пояснили, що заздалегідь повідомити адреси відключень не було можливості, оскільки аварійні відключення впроваджені за розпорядженням диспетчера «Укренерго».

Переглянути інформацію про аварійні знеструмлення можна на сайті «Львівобленерго».

Нагадаємо, з 31 жовтня у Львівській області мали почати застосовувати графіки погодинного відключення електроенергії. Але голова області пізніше повідомив, що наразі їх не застосовуватимуть. 25 жовтня на Львівщині запровадили віялові відключення електроенергії, втім 28 жовтня такі відключення припинили.