З понеділка, 31 жовтня, у Львівській області почнуть застосовувати графіки погодинного відключення електроенергії – це новий вид обмеження використання електропостачання, під яке підпадає близько 80% населення. Про це повідомили голова Львівської ОВА Максим Козицький та ПрАТ «Львівобленерго».

За словами Максима Козицького, погодинні графіки відключення світла запроваджують в усій країні, щоб запобігти порушенням режиму роботи енергосистеми України. Час та групи споживачів у погодинних відключеннях відрізняються від графіка аварійних відключень.

Ознайомитися з актуальними графіками погодинного відключення електроенергії можна на сайті Львівобленерго.

Графіки погодинного відключення електроенергії (щоб дізнатись, до якої групи належить ваша адреса, перейдіть за лінком вище)

«Зверніть увагу, що графіки погодинних вимкнень можуть застосовувати не в повному обсязі. Вказаний час відключень може збільшуватись на одну годину – через необхідність доїзду оперативних бригад до енергооб’єктів для проведення перемикань. Під час повітряної тривоги працівники компанії не можуть перебувати на енергооб’єктах, адже їх може атакувати ворог, тому це теж може збільшити перерву в електропостачанні», – пояснив Козицький.

У «Львівобленерго» водночас пояснили, що ключова різниця між аварійними (віяловими) та погодинними відключенням — це те, що погодинні плануються заздалегідь, і енергокомпанії мають змогу повідомити про них споживачів. Окрім цього, в графіку аварійних відключень задіяно близько 40% всіх споживачів, то у погодинних відключеннях — 80%.

«Відзначимо, що до графіків відключень не потрапляють такі споживачі як важливі об’єкти критичної інфраструктури, лікарні. Вони можуть залишитись без світла лише у випадку повного знеструмлення області або внаслідок цільових атак росіян на електромережі, які живлять ці об’єкти», – зазначили у«Львівобленерго».

Нагадаємо, 25 жовтня на Львівщині запровадили віялові відключення електроенергії і «Львівобленерго» опублікавуло спеціальні графіки відключення світла для населення. Втім 28 жовтня такі відключення припинили.