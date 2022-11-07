За належне облаштування укриттів у підвалах будинку мерія Івано-Франківська надаватиме в користування ОСББ чи управляючим компаніям генератори. Про таку ініціативу у понеділок, 7 листопада, повідомив міський голова Франківська Руслан Марцінків.

Як зазначається у повідомленні мера міста, для усіх будинків, в яких добре облаштують укриття і бомбосховища в підвалах, міська влада надасть у користування мешканцям генератора. Разом з тим Руслан Марцінків уточнює, що йдеться про надзвичайні ситуації, коли використання генераторів буде необхідне.

«Щоб допомогти ініціативним ОСББ, ЖБК, ОК, управляючим компаніям (незалежно від форми власності) в облаштуванні укриттів, ми купуємо генератори. У разі настання надзвичайної ситуації, зможемо надати їх в такі будинки», – зазначив Руслан Марцінків.

Для того, щоб отримати генератор потрібно прибрати та облаштувати приміщення, підвал для сховища, в якому зможуть зігрітися і перебути мешканці не тільки одного будинку, але й сусідніх, а потім – звернутися за номерами 1580, 0670101580, 0500101580 та залишити заявку. Далі сховище перевірить комісія та підтвердить його на відповідність. Якщо все належно облаштовано, то ОСББ чи ЖБК отримає у користування генератор.

Зазначимо, у Львові запустили програму часткової компенсації мешканцям багатоквартирних будинків за придбання генераторів на випадок критичних ситуацій. Передбачається, що ОСББ чи жекам повертатимуть 50% вартості генераторів, але не більше 30 тис. грн. Усі виплати здійснюватимуть з міського бюджету.