Львів готується до зими в умовах ймовірного продовження ракетних ударів росіян по міській енергоінфраструктурі

Виконавчий комітет Львівської міськради ухвалив 4 листопада програму часткової компенсації мешканцям багатоквартирних будинків за придбання генераторів для забезпечення мінімального постачання електроенергії у критичних випадках. Передбачається, що ОСББ чи жекам повертатимуть 50% вартості генераторів, але не більше 30 тис. грн. Усі виплати здійснюватимуть з міського бюджету.

«Деякі ОСББ у Львові вже придбали генератори і використали їх в роботі, коли не було світла. Ми хочемо, аби до критичних ситуацій були готові всі. Розуміємо, що для багатьох будинків придбати генератор є складно. Допоможемо. Прийняли окрему програму відшкодування їх вартості», – повідомив у п’ятницю, 4 листопада, мер Львова Андрій Садовий.

Відповідно до програми, місто буде повертати 50% вартості генераторів, які купуватимуть мешканці багатоповерхівок, проте сума компенсації не може перевищувати 30 тис. грн. На відшкодування можуть розраховувати ОСББ, управляючі компанії, виконавці житлових послуг будинків, а також ЖБК Львова.

Номінальна потужність генератора має бути більшою 3 кВт. Для отримання компенсації документи потрібно подавати через ЦНАП або сервіс електронних звернень, після чого районна адміністрація поверне частину коштів.

Нагадаємо, через ракетні атаки росіян на енергетичні об'єкти 10 жовтня практично весь Львів залишився без світла.