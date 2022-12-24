Різдвяну шопку встановили біля Ратуші

В суботу, 24 грудня, у переддень Різдва, на площі Ринок у Львові встановили авторську інтерактивну різдвяну шопку.

З нагоди відкриття шопки хористи з Львівського муніципального чоловічого хору «Гомін» та музичної школи №8 заспівали декілька колядок.

Також до відкриття шопки долучився мер Львова Андрій Садовий з дружиною Катериною Кіт-Садовою.

«Хочу привітати сьогодні усіх з таким особливим Різдвом. Ісус, напевно, теж народжувався в таких самих умовах, в яких зараз дуже часто живуть українці – без світла, без тепла. Але насправді, то була така велика любов. Це особливий рік для нашої країни. Країни, яка народжується в муках, в боротьбі, в стражданнях, але це народжується сильна, красива Україна.

Я би дуже хотів, щоб ми сьогодні подумки згадали всіх наших рідних, близьких, знайомих, які не будуть з нами в ті дні. Ми вас всіх любимо. Ми любимо всіх українців, любимо всіх людей доброї волі, які є з нами. Христос ся Рождає! Слава Україні!», – сказав міський голова Львова.

Нагадаємо, шопка – різновид вертепу, переважно макет, що зображає вифлеємську стайню в ніч народження Христа. Встановлення шопки є однією з найпоширеніших європейських традицій напередодні Різдва.

У Львові останні роки біля Ратуші встановлюється шопка авторства Антона Лубія – майстра роботи по дереву та соліста гурту «Йорий Кльоц». Сценка шопки складається із п’яти двометрових фігур, вирізьблених із тополі та розмальованих дітьми. Цю шопку ставлять у центрі Львова вже 8 рік поспіль.