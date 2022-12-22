Львівські художники та музейники готують шопку для українських військових на найгарячіший напрямок фронту. Цим займається відомий іконописець Роман Зілінко та працівники скансену Шевченківський гай. До 25 грудня роботу над нею завершать, шопку освятять і передадуть волонтерами на схід. Її встановлять на в’їзді у місто Костянтинівку Донецької області. ZAXID.NET поспілкувався з творцями вертепу для передової.

Ікони для знакових місць

Львівський митець Роман Зілінко займається іконописом вже багато років. У 2013 році, під час Революції Гідності, він зі своїми друзями-художниками зробили шопку для Майдану. Спочатку це була фігура святого Миколая, а згодом постала ціла вифлеємська стаєнка. Коли на Майдані почались сутички, палав вогонь, горіли шини, шопка вистояла.

Шопка на Майдані у 2013 році, яку створили львів'яни (фото РІСУ)

Цього разу шопка поїде у ще небезпечніше місце, у саме пекло – найгарячіший зараз напрямок фронту Костянтинівка-Бахмут. Роман Зілінко розповідає, що українські військові самі звернулися з таким проханням: встановити там символ Різдва для них важливо.

«Це фактично останнє таке більше місто з нашого боку фронту, де ще живуть люди і навіть повертаються на свята додому, попри всі небезпеки. Там служать наші друзі. І щоб створити атмосферу Різдва і показати, що Львів є з ними, ми готуємо для них такий подарунок», – розповів ZAXID.NET Роман Зілінко.

На шопці висотою 3,5 м і шириною 2,5 м буде святе сімейство – Марія, Йосип та Ісус, але традиційних пастушків і царів замінять герої нашого часу: військові ЗСУ, волонтери, незламні мешканці фронтових регіонів.

Шопку доповнять образи воїнів-захисників та діти, які прийшли до шопки (фото ZAXID.NET)

До 25 грудня розпис шопки закінчать, її змонтують, освятять і повезуть на схід. Різдвяний вертеп встановлять при дорозі на блокпості і вона буде зустрічати на в’їзді до міста. Це дасть можливість відчути атмосферу найрадіснішого свята і воїнам, і місцевим мешканцям, які потерпають від бойових дій.

Марія та Ісус теж були переселенцями

Художник пояснює, що цьогорічне переосмислення Різдва особливе. Адже біблейні сюжети зараз відгукуються певними схожими ситуаціями.

«Історія Різдва в наших теперішніх умовах стає дуже актуальною з того огляду, що Йосиф, Марія і народжений Ісус теж були переселенцями. І тепер люди є поза домом, не можуть бути в своїх оселях, в родині, а ховаються по якихось стаєнках. Це також нагадування тієї дійсності. І зараз, в часі цього Різдва, коли багато родин є розділеними, коли чоловіки воюють, а жінки з дітьми виїхали за кордон, то це теж стає близьким і набуває певного сенсу. Крім комерціалізованого сприйняття Різдва, воно стає дуже щемливим», – пояснює Роман Зілінко.

Шопку готують у Музеї народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького, його працівники допомагають іконописцю. Директор музею Михайло Закопець розповідає, що їхня установа від початку війни мимоволі є центром допомоги культурним інституціям у гарячих точках, зокрема музеям. Для переселенців у скансені організовують екскурсійні програми. Це стало щоденною роботою, каже директор, але підготовка до свят також триває.

«Цього року святкування Різдва буде дуже особливим. Воно відбудеться у, як ніколи, складних обставинах. Ми будемо старатися дати хоч трохи людям радості, духовності і тепла. Формат буде схожий, як і минулого року. Буде коляда, вертепи, буде гарно, затишно і тепло – незалежно від погоди», – запросив Михайло Закопець на святкування Різдва 7-8 січня у Шевченківський гай.

А Роман Зілінко наступне своє замовлення різдвяної шопки має виконати для Верховної Ради.