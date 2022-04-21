Шокуючі події реалій війни через призму людських емоцій трансформуються у мистецтво і стають її символами. Так фотографія мами, яка годує немовля у київському метро, стала популярною у соцмережах, її помітила дизайнерка, яка створила ілюстрацію за її мотивами. А згодом це зображення у вигляді ікони розмістили в одній з церков Неаполя.

ZAXID.NET поспілкувався зі всіма героями цієї історії, яка поєднала Київ, Дніпро, Львів, Червоноград, Рим та Неаполь.

Ніч у метро

Тетяна Блізняк родом з Червонограда на Львівщині. У перші дні війни разом з чоловіком, двомісячною донечкою та собакою були змушені евакуюватися з Києва до батьків. Перед виїздом сховалися у метро.

«Це був другий день війни, тоді танки прорвалися в Київ. Ми планували вирушати до Львова, мали квитки на ранішній потяг. Але щоб встигнути через комендантську годину, вирішили ночувати в метро. Ми розстелили ковдру, я почала годувати дитину. І в той час прийшли журналісти, які попросили нас сфотографувати. Не сподівалися, що буде така реакція і вона облетить весь світ», – згадує Тетяна.

Тетяна Блізняк годує двомісячну дитину у метро (фото András Földes)

Жінку, яка в підземці метро годує грудьми немовля, сфотографував угорський фотограф Андраш Фьольдес. Його прізвище випадкова модель дізналася, коли побачила фото на аккаунті Vatican News в Instagram. Серію фотографій масово розтиражували і вони стали вірусними у соцмережах.

Мистецтво війни

Світлину Тетяни з немовлям, схожу на Діву Марію, помітила і графічна дизайнерка, ілюстраторка «Tubik Studio» Марина Соломеннікова із Дніпра. Марина розповідає, що фото дуже її вразило.

«Воно було схоже за композицією на «мадонну з немовлям», та випромінювало щось незвичайне. Зачепило сильно. Іскра, буря – і ось я вже малюю її», – ділиться із ZAXID.NET враженням Марина.

Художниця Марина Соломеннікова каже, що окрім своєї роботи, зараз активно створює ілюстрації на злобу дня у позаробочий час, гроші за їхній продаж переказує на допомогу армії.

«Спочатку це було просто, щоб виплеснути на ілюстрації свої почуття після всіх новин за день. А потім моя компанія зробила маркет, де я та ще двоє моїх колег викладають ілюстрації та всі гроші з них переводимо на фонд «Повернись живим» та ЗСУ. Вже переказали близько 700-1000$. Тут я точно знаю, що 100% йдуть на ЗСУ, а не комусь в гаманець, і це тішить», – наголошує Марина.

«Київська Богородиця»

Згодом до Марини звернувся священик УГКЦ з Італії, член ордену єзуїтів, українець за походженням В’ячеслав Окунь і попросив дозволу використати це зображення для молитви в церкві. Тло та елементи на малюнку Марини дещо змінили, забрали розгалуження гілок метро і роздрукували у великому форматі.

Нову ікона виставили у неапольському католицькому храмі святого мученика Власія (Chiesa di San Biagio Martire) напередодні католицького Великодня. Львів’янка Світлана Бабинська спеціально для цієї «Київської Богородиці» написала молитву, її переклали на італійську мову і прочитали в храмі перед іконою.

«Архиєпископ Неаполя Доменіко Батаглія завершив месу Великого Четверга (Вечері Господньої), під час якої вмив ноги донькам та синам України, яка у цей час переживає свою хресну дорогу. Це була, можливо, перша меса Великого Четверга за всю історію єпархії, яку не було відслужено в кафедральному соборі Неаполя, а в одній з дільниць, на вулиці біля школи сестер-францисканок, в якій тепер вчаться також діти з України», – повідомляв тоді В’ячеслав Окунь.

Отець В’ячеслав Окунь розповів ZAXID.NET, що спеціально їздить з Рима до Неаполя, щоб служити літургії для українських біженців у східному обряді.

«На терені парафії приїхало багато українських родин. Я живу та навчаюсь у Римі, але з початком війни виникла така потреба у служінні в Неаполі. Тому їжджу туди кожного тижня, щоби служити цим родинам», – розповів В’ячеслав Окунь.

Він зазначає, що «Київська Богородиця» ще деякий час буде перебувати у храмі, принаймні, поки там є українські біженці.