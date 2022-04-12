Російська агресія отримує опір на всіх фронтах. Зокрема, активувався музичний фронт, який за час російського вторгнення відповів ворогові десятками патріотичних пісень, які миттєво стали хітами.

Чимало музикантів вступили до лав ЗСУ та тероборони, чимало стали волонтерами, проте вони встигають займатись своєю безпосередньою справою не менш успішно. Пропонуємо 15 пісень війни, які допомагають бити окупантів.

«Байрактар»

У цьому випадку до професійних музикантів приєднався професійний військовий. На прохання побратимів він оспівав турецький безпілотник.

«Козаки йдуть»

DJ Probass та DJ Hardi, які прославились завдяки пісні «Добрий вечір, ми з України» зробили новий трек. Їх композиція «Козаки йдуть» має шанси стати не менш популярною. Ця пісня була записана разом з Анною Булат уже 24 лютого, а вийшла 26-го.

15-го березня на сесії Кременчуцької міської ради мер Віталій Малецький навіть вручив відзнаки «За заслуги перед містом» DJ ProBass (Артему Ткаченку) та DJ Hardi (Максиму Мокренку).

«Мамо»

«Танок на майдані Конґо» спільно з гуртом Kozak System презентували нову пісню, яку присвятили мамам військових, які чекають своїх дітей.

«Не відступати і не здаватись»

Гурт «Скай» записав патріотичну пісню про впевненість у перемозі України.

«Бий»

Авторка відомої пісні «Колискова для ворога» інді співачка Стасік записала нову пісню. Анастасія Шевченко є не лише акторкою та співачкою, але й учасницею війна на Донбасі.

«Діти»

Активно волонтерить у рідному Харкові поет Сергій Жадан. Проте він знайшов час разом з «Собаками» та гуртом «Вертеп» записати пісню «Діти». Музику на його вірш записав Євген Турчинов.

«Пару днів тому ми заскочили в Дніпрі на студію Єлов Субмарін і записали цю пісню. Вона про головне – про наших дітей, яким ми маємо передати нашу країну. Пісня, можливо, не надто мажорна, але, що головне – не печальна. Вона про віру, надію та любов. Ми обов’язково переможемо. Заради наших дітей. Заради їхнього майбутнього», – написав Сергій Жадан.

«I Am Not Ok»

Гурт Kazka поділився новим відео. «Ми не "окей". Щодня ми дивимося в очі страху і продовжуємо боротьбу за мирне небо над рідною Україною на всіх фронтах! Мільйони українців перебувають у постійній небезпеці. Українські міста руйнують, ворог забирає невинні життя і культурну спадщину України», – йдеться у релізі гурту.

«Чорнобаївка»

Рок-гурт «Спів Братів» з Черкас записав актуальний хіт «Чорнобаївка». Уже з назви не складно зрозуміти, про що йдеться у пісні. Молоді брати-музиканти оспівали село на Херсонщині, де українські війська багаторазово нищили техніку російських окупантів. Автором тексту і музики є Дмитро Осичнюк. раніше гурт «Спів братів» записав і випустив патріотичний кліп «Наші хлопці гасять москалів» («В городі Херсоні»).

«Зозуля»

Український шоумен Julik теж опублікував нову пісню. Після тривалої паузи артист присвятив композицію перемозі України у війні. У пісні він активно використав фольклорні мотиви.

«Вітер свободи»

Пісню та відео «Вітер свободи» презентують музичні проекти з Коломиї Hutsul Planet і T.HUTSULS. Це перша спільна робота двох дружніх команд – натхненна мужністю та звитягою українського народу у жорстокій війні Росії проти України.

«Ми не випадково у відео «Вітер свободи» використали кадри восьмирічної давності – із Революції Гідності. Якби не було Майдану – не було б таких нечуваних свободи духу та сили у нашого народу, з якими він зараз героїчно знищує ворогів», – вважає засновник проекту Hutsul Planet Михайло Балух.

«Брате мій, вставай!»

Співак та композитор Павло Табаков (Tabakov) на другому тижні жорстокої війни Росії проти України презентував пісні «Забирайся, війна!» та «Брате мій, вставай!».

Авторкою слів пісні «Брате мій, вставай!» є харків’янка Надія Зінченко. Павло Табаков – корінний львів’янин. Тож у музичній творчості українці демонструють зараз єдність.

«Далі ми самі»

Нову композицію «Далі ми самі» Сергій Бабкін напив та записав у березні 2022 року у місті Дніпро, куди Бабкін разом з родиною евакуювався з Харкова. Над піснею також працювали Сергій Сидоренко та мультиінструменталіст Олександр Шульга. Автором відео виступив молодий режисер Павло Зеленов. До слова, в перші дні війни Бабкін презентував оновлену версію хіта групи 5'nizza «Солдат».

«Рускій ваєнний карабль, йди на#уй»

Фраза «рускій ваєнний карабль, йди на#уй» стала чи не головним гаслом цієї війни. Авторство мему приписують українському прикордоннику Роману Грибову із Золотоноші.

Фронтмен гурту «Мері» Віктор Винник виклав у мережу пісню, яку так і назвав. Оскільки, зі зрозумілих причин, швидко спродюсувати її не вдалось, то співак просто виконав пісню під гітару на студії. Цей матеріал було відзнято і нашвидкуруч змонтовано та опубліковано в YouTube.

«Рускій ваєнний карабль, йди на#уй»

Надихнулася фразою про корабель сценаристка Олександра Смілянська, Вона написала вірш про різницю між «братніми народами» та виклала його в соцмережах. А дніпровський інді-музикант Олександр Сичок перетворив його на пісню.

«Ми вас всіх уб'єм»

Ще 21 березня український метал гурт Surface Tension випустив пісню під назвою «Ми вас всіх уб’єм!». У кліпі на пісню виконавці зібрали з документальних записів повномасштабної війни РФ проти свободи та незалежності України. На відео можна побачити палаючі танки загарбників, знищення окупантів й злочини, які чинить агресор на території України. Чрез кадри війни й ненормативну лексику оригінальне відео було заблюрене. Без цензури його можна побачити у Телеграмі гурту.