Музиканти з різних міст виступають у різних локаціях Львова

У Львові оголосили про створення українського Мистецького фронту. Його першим проектом має стати серія вуличних концертів #дешансонізація. Проект передбачає поєднати музику різних форматів: класику, електроніку, джаз, рок та блюз. Уже відбулось 7 виступів на різних локаціях Львова.

Почався проект на залізничому вокзалі Львова, де біля центрального входу джазові музиканти зіграли 40-хвилинний сет для піднесення настрою вимушених переселенців, що прибувають до Львова. В проекті взяли участь Деніс Аду (Кривий Ріг), Костянтин Кравчук (Вінниця), Давид Колпаков (Дніпро), Андрій Арнаутов (Львів), Сергій Федорчук (Львів), Маркіян Криса (Київ).

Першим став джазовий виступ на львівському вокзалі (фото Юрія Грязнова)

Наймасштабнішим став виступ на Площі Ринок Саші Чемерова, засновника каліфорнійського рок-гурту The Gitas та українського рок-гурту «Димна Суміш». У концерті взяв участь фронтмен гурту O.Torvald з Полтави Женя Галич.

Мета проекту – збір коштів для ЗСУ. Задля цього в місцях, де проходитимуть перфоменси, розміщені банери з QR-кодом, відсканувавши який можна перерахувати кошти на допомогу українській армії.

Зібрані гроші надходять на рахунок ГО Міжнародна Асоціація Мистців, далі їх передадуть на потреби окремого полку спеціального призначення «Азов».

Створив та реалізує проект Сергій Федорчук, український контрабасист. До нього долучились Ольга Черткова, власниця київської комунікаційної агенції Top Media Communication, та Петро Луцишин, засновник та директор концертної агенції Lutsyshyn Promo.

Побачити розклад, який постійно оновлюється можна тут.

Через погані погодні умови, концерт, запланований на 31 березня зроблять онлайн. Трансляція відбудеться за посиланням.

Переказати кошти можна за лінком.