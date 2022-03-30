На концерті у Бермінгемі виступили зокрема Ед Ширан та Каміла Кабелло

У місті Бірмінґемі (Велика Британія) поп-зірки під час телеконцерту зібрали 16 млн доларів для допомоги Україні. Окрім мільйонів фунтів громадських пожертв, самі мовники пожертвували приблизно 3 мільйони фунтів стерлінгів (приблизно 3,9 млн дол) доходу від реклами. Ще 250 тисяч (327,5 тис. дол.) було отримано від продажу квитків.

Провести такий концерт музикантів закликав Комітету з надзвичайних ситуацій Великої Британії для України, повідомляє BBC.

У великому двогодинному концерті взяли участь Ед Ширан, Каміла Кабелло, Найл Роджерс, Емілі Санде, Snow Patrol, Енн-Марі, Беккі Хілл, Грегорі Портер, Палома Фейт, Том Оделл і The Manic Street Preachers.

Також у концерті виступила Джамала, яка виконала піснею «1944».

Концерт відвідало 8 тисяч слухачів, він паралельно транслювався на телебаченні.

Біллі Айліш та її брат Фіннеас ОʼКоннел не змогли приїхати до Бермінгему, проте вони звернулись до українців дистанційно, висловивши підтримку та солідарність.