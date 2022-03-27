27 березня у світі відзначають Міжнародний день театру. Звичайно, у час війни ані звиклих вистав, ані репетицій немає. Проте львівські театри працюють. Хоча часто у дуже незвичний для себе спосіб. Ми дізналися про те, що роблять вони сьогодні.

Львівський театр імені Леся Курбаса (на головному фото) одним із перших відкрив свої двері для вимушених переселенців. Команда театру у глядацькій залі та на сцені з театральних станків та декорацій зробила ліжка.

У театрі можна переночувати, відпочити, випити кави. Також можна отримати психологічну та юридичну допомогу. Театр має власне бомбосховище та може прийняти одночасно 30 осіб.

Театр Леся Курбаса може прийняти 30 осіб одночасно (фото з Facebook театру)

Також приймає у себе внутрішньо переміщених осіб і театр імені Лесі Українки. Максимально тут можуть прийняти 25 осіб. Театр допомагає людям перебратся до Польщі, знайшовши перевізника. Актори театру займаються збором гуманітарної допомоги для Києва, Сум, Харкова, Миколаїва та інших міст.

Обидва театри віддали костюми з вистав, які уже зняті з репертуару, для маскувальних сіток.

«Наш театр – це колишній театр радянської армії, тож військові костюми, які в нас ще були, теж пішли на сітки», – цитує директорку театру Ольгу Пужаковську Інститут стратегії культури.

У театрі імені Марії Заньковецької організували волонтерський штаб.

У театрі імені Марії Заньковецької організували волонтерський штаб. (Фото міністерства культури)

«Національний театр імені Марії Заньковецької у Львові віддав свою сцену та фойє для потреб волонтерів. Актори плетуть сітки та проводять збір усіх необхідних речей для військових та людей, які через окупантів були вимушені покинути свої домівки», - йдеться у повідомленні міністерства культури в Телеграмі.

Приймають біженців і у Першому театрі. Загалом театр може одночасно прийняти близько 50 людей.

Перший театр приймає переселенців (фото з Facebook театру)

Львівський театр опери та балети імені Соломії Крушельницької зачинено. Проте у театрі проводять репетиції та готують концерти.

Так, з нагоди дня театру та 180-річчя від дня народження композитора Миколи Лисенка на площі перед театром Львівська опера разом із Львівською національною музичною академією ім. Миколи Лисенка представили спільний проект «Музична героїка в творчості Миколи Лисенка: до 180-річчя від дня народження композитора».

Львівська опера зіграла концерт просто неба та підготувала онлайн-бібліотеку української музики (фото Руслана Литвина)

За словами художнього керівника театру цьогорічний сезон не скасовано. Також на своєму сайті театр створив онлайн-бібліотеку партитур українських композиторів, яка користується великим попитом закордоном. Серед інших нот та партитур на сайті театру можна знайти ноти гімну України.

Театр «І люди, і ляльки» продовжив грати вистави. Але не на власній сцені, а у центрах для вимушених переселенців. А у приміщення театру плетуть маскувальні сітки та займаються іншими волонтерськими справами.

Театр «І люди, і ляльки» грає вистави для маленьких переселенців (фото з Facebook театру)

Працює з дітьми і Львівський обласний театр ляльок. Команда театру спільно з київською режисеркою Іриною Запольською створила пластичну інтерактивну виставу-гру «Сонячне небо», де лунає приємна музика і немає місця для тривоги і хвилювань.

Вистава стала найшвидшою прем'єрою в історії театру, який підготував її лише за три дні. З метою безпеки покази відбуваються у підвалі-бомбосховищі.

Ляльковий театр за три дні підготував виставу (фото з Facebook театру)

Саме у День театру, о 18:00 відбудеться відкрита читка п’єси «Станція Львів», яка була написана акторами з різних міст України під час війни. Режисер – Дмитро Некрасов (м. Харків). У проекті задіяні актори з 10 міст України. Показ відбудеться у ляльковому театрі.

Театральний центр «Слово і голос» також надав приміщення для переселенців, а також продовжує мистецьку працю: актори театру співають ірмосу у храмах Львова і Вроцлава, спільно з Інститутом Ґротовського здійснюють благодійні концерти у Польщі для збору коштів на підтримку ЗСУ та на відновлення культурних пам’яток України тощо.

«Слово і голос» пропонує акторам з різних міст зібратись для спільної творчості (фото з Facebook театру)

Також театральний центр звернувся до усіх артистів, співаків та музикантів, які зараз опинилися у Львові, щоб творити у просторі театру.

Крім того багато працівників львівських театрів приєдналися до лав ЗСУ. Це худджній керівник театру «І люди, і ляльки» Олексій Кравчук, головний режисер Першого театру Ігор Задніпряний, директор того ж театри Юрій Мисак, провідний соліст балету Олександр Омельченко з Львівської опери та багато інших.