Гурт уже заборонив використовувати свою музику в Росії та Білорусі

Опівночі 8 квітня легендарний гурт Pink Floyd на усіх платформах опублікував пісню Hey Hey Rise Up на підтримку народу України. До Девіда Ґілмора та Ніка Мейсона приєдналися бас-гітарист Гай Пратт. Разом з британськими рокерами заспівав лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк. Усі кошти, які вдасться зібрати, підуть на гуманітарну допомогу Україні. Інформація про це з’явилась на офіційній сторінці гурту у Facebook.

У треку, записаному 30 березня, використано вокал Андрія Хливнюка, взятий з його поста в Instagram, на якому він на Софійській площі в Києві співає «Ой, у лузі червона калина».

Відео на Hey Hey Rise Up було знято відомим режисером Метом Вайткроссом (разом із Майклом Вінтерботомом зняв фільм «Дорога на Гуантанамо»).

Ґілмор розповів, що познайомився з гуртом «Бумбокс» у 2015-му році, коли вони усі разом виступали на підтримку Білоруського вільного театру у Лондоні.

«Нещодавно я прочитав, що Андрій скасував американське турне з «Бумбоксом» та приєднався до територіальної оборони. Потім я побачив це неймовірне відео в Instagram, де він стоїть на площі в Києві з цією прекрасною золотоверхою церквою і співає в тиші міста, де через війну немає транспорту та фонового шуму. Це був потужний момент, який викликав у мене бажання покласти його на музику», – розповів Ґілмор.

«Я сподіваюся, що колись у майбутньому ми зробимо щось разом особисто», – додав він.

Нагадаємо, що Pink Floyd послідовно підтримує Україну. Гурт видалив свою музику з усіх музичних платформ, доступних в Росії. Девід Ґілмор розповів, що його невістка – українка, а його онучка мріє відвідати Україну.