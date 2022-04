Metallica планує зібрати ще 1 млн доларів

Благодійний фонд All Within My Hands Foundation культового гурту Metallica пожертвував 500 тис. доларів на допомогу українським переселенцям. Кошти були перераховані на World Central Kitchen (Світову центральну кухню), яка годує вимушено переміщених осіб. Про це повідомляє NME.

«Те, що шеф-кухар Хосе Андрес та інші віддані кухарі World Central Kitchen , роблять на передовій гуманітарної кризи, просто неймовірно», – заявив барабанщик гурту Ларс Ульріх.

Він наголосив, що Metallica підтримує команди Світової центральної кухні, які годують українських переселенців, у шести країнах.

Гурт вирішив зібрати ще більше коштів. Для того, аби зібрати 1 млн. доларів, музиканти продають футболки, дизайн яких розробив художник Ендрю Кремінс. Усі кошти підуть на користь World Central Kitchen.

Нагадаємо, до проекту World Central Kitchen приєднався режисер останнього фільму про Джеймса Бонда «Не час помирати» Кері Фукунага. Він уже відвідав Київ та Львів.

World Central Kitchen (Світова центральна кухня) – це неприбуткова неурядова організація, яка займається забезпеченням їжею цивільного населення по всьому світу, які постраждали внаслідок стихійних лих, епідемій, воєнних конфліктів, тощо. Організація була заснована у 2010 році у Сполучених Штатах Америки шеф-кухарем Хосе Андресом, готувала їжу на Гаїті після руйнівного землетрусу. З моменту свого заснування WCK організувала харчування в Домініканській Республіці, Нікарагуа, Замбії, Перу, Кубі, Уганді, Багамських островах, Камбоджі та Сполучених Штатах Америки.