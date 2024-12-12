Власник компанії Марк Цукерберг покращив відносини з Трампом після обрання його президентом США

Інноваційна компанія Meta, якій належать соцмережі Facebook та Instagram, а також месенджер WhatsApp, пожертвувала 1 млн доларів в інавгураційний фонд Дональда Трампа. Під час передвиборчої кампанії власник Meta Марк Цукерберг не підтримував жодного з кандидатів, повідомило у четвер, 12 грудня, The Wall Street Journal.

За даними WSJ, про те, що компанія виділить кошти на інавгурацію Трампа, повідомили фонду у листопаді. Тоді ж засновник Facebook та Meta Марк Цукерберг, який є третьою найбагатшою людиною світу, провів зустріч у резиденції Трампа «Мар-а-Лаго» у Флориді – бізнесмен провів вечерю з новообраним президентом та подарував йому розумні окуляри Ray-Ban від Meta.

Зазначається, що Цукерберг та його радники також зустрілися з Марком Рубіо, якого Трамп висунув як кандидата на посаду державного секретаря. Крім того, керівництво Meta зустрілося з низкою посадовців, які увійшли до нової адміністрації президента США.

Гроші, виділені компанією, підуть на організацію інавгураційних заходів, як-от паради, церемонії відкриття, бали та концерти. Тільки два заходи не фінансуються з інавгураційного фонду – церемонія присяги президента у Капітолії, а також обід на честь президента та віцепрезидента.

Пожертвування Meta може означати новий крок у відносинах між Трампом та Цукербергом – протягом останніх років їхні стосунки були напруженими. Зокрема, після штурму Капітолія у 2021 році Facebook заблокував акаунт Дональда Трампа через «заохочення до насильства». Блокування тривало до 2023 року – акаунт Трампа відновили з певними обмеженнями, а вже у липні 2024 року і ці обмеження зняли.

Трамп також критикував Цукерберга, звинувачуючи його нібито в шахрайстві. Зокрема, американський президент звинуватив Цукерберга та його дружину у пожертві 400 млн доларів двом некомерційним організаціям для допомоги урядовим виборчим комісіям по всій країні під час виборів 2020 року, що припали на Covid-19 – Республіканська партія заявила, що бізнесмен начебто намагається підвищити явку демократів у «хитких» штатах.

Цікаво, що покращення відносин Трампа та Цукерберга відбуваються на тлі різкого підйому статків іншого бізнесмена, який підтримав республіканця – Ілона Маска, який після виборів Трампа став першою людиною у світі зі статками у понад 400 млрд доларів.

Нагадаємо, що під час передвиборчої програми Маск був одним із основних політичних донорів Трампа. Після перемоги республіканця на виборах акції компаній Маска підскочили на понад 65% – за день після результатів виборів статки бізнесмена зросли на 26 млрд доларів. Крім того, Трамп пообіцяв Маску посаду в новому департаменті.