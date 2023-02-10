Компанія Meta розблокувала акаунти колишнього президента США Дональда Трампа у Facebook та Instagram, де він був заблокований понад два роки через події під Капітолієм 6 січня 2021 року.

Як повідомляє Reuters. Meta заблокувала сторінки Дональда Трампа у січні 2021 на тлі масових заворушень, вчинених його радикальними прихильниками в Капітолії. Тоді екс-президент США охвалив учасників штурму Капітолія.

Спочатку Meta заблокувала акаунти Трампа на 24 години через два порушення правил, а потім призупинила їхню дію на невизначений термін. Згодом компанія заявила, що акаунти Трампа будуть призупинені на два роки, після чого Meta переоцінить ситуацію.

Після розблокування, станом на ранок 10 лютого, він ще нічого не опублікував в Instagram та Facebook.

Нагадаємо, Twitter також на два роки блокував акаунт Дональда Трампа. У листопаді новий власник Twitter Ілон Маск розблокував акаунт, однак Дональд Трамп заявив, що не має наміру повертатися в соцмережу.