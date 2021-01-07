Соцмережі Facebook, Twitter та Instagram тимчасово заблокували акаунти 45-го президента США Дональда Трампа на тлі масових заворушень, вчинених його радикальними прихильниками в Капітолії. Про це повідомляє агенція Reuters.

Facebook вирішив на 24 години заборонити президентові робити дописи за «порушення політики соцмережі та неодноразові серйозні порушення правил платформи». Таке ж обмеження щодо акаунту Трампа ввів Instagram.

Twitter заблокував акаунт Трампа на 12 годин через «безпрецедентну та тривалу жорстоку ситуацію у Вашингтоні».

У Twitter Трамп опублікував відеозвернення до протестувальників, у якому хоч і попросив їх розійтися, але декілька разів назвав вибори «сфальсифікованими» і «вкраденими». Представники соцмережі додали, що у разі повторних порушень заморозять акаунт Трампа назавжди.

YouTube також видалив відеозвернення Трампа до протестувальників через твердження про «фальсифікацію виборів», але жодних інших обмежень для сторінки політика не вводив.

Нагадаємо, що 7 грудня учасники мітингу на підтримку Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де Конгрес як раз збирався оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

Чинного віце-президента США Майкла Пенса, який приїхав до Капітолія для оголошення перемоги Байдена на виборах, евакуювали з будівлі після початку її штурму

Байден звернувся до Трампа із закликом виступити на телебаченні і закликати своїх прихильників припинити штурм Капітолія.

Після цього Трамп закликав усіх, хто перебуває у будівлі Конгресу, куди увірвалися його прихильники, поводитися мирно. Також він записав звернення, в якому закликав своїх прихильників розійтися по домівках.

Згодом сили спеціального призначення, Національна гвардія та поліція зачистили будівлю Капітолію від протестувальників. Всього було затримано більше 50 осіб, операцію провели до настання в Вашингтоні комендантської години.

Наразі відомо про чотирьох загиблих внаслідок сутичок під Капітолієм.

Після штурму Трамп втратив підтримку ще частини своїх однопартційців. Сенатор-республіканець Мітт Ромні назвав Трампа «підбурювачем бунту» і закликав припинити його підтримку.

Конгресвумен Кеті Макморіс Роджерз, яка планувала виступили проти затвердження Байдена, заявила, що відмовляється від цього наміру через «ганебні події» у Вашингтоні.

Трохи згодом Сенат та Палата представників США поновили роботу після термінового евакуювання, а Конгрес затвердив перемогу Джо Байдена на президентських виборах.