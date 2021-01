Конгрес США змушений був перервати своє засідання, а конгресменів і державних чиновників терміново евакуювали з будівлі після того, як Капітолій захопили сотні симпатиків президента Дональда Трампа.

Тисячі прихильників Трампа, який проводить останні дні на посаді президента США оточили Капітолій. Сьогодні Трамп виступив із заявою перед Білим Домом, де заявив, що немає наміру здаватись і визнавати Джо Байдена законно обраним президентом США.

«Ніколи не здамося і ніколи не поступимось», – заявив Трамп і додав, що якщо віце-президент Майк Пенс «зробить добре, то виграємо вибори».

Під час промови Трамп кілька разів закликав Пенса виступити по його стороні, інформує Polsat News. Майк Пенс у середу повинен головувати на засіданні парламенту, яке має підтвердити результати голосування Колегії виборців. Після цього він розкритикував Пенса за «брак відваги». Нагадаємо, 14 грудня Колегія виборців оголосила результат виборів президента США – демократ Джо Байден переміг із результатом 306-232. Трамп заявив, що вибори сфальшовані і він не буде визнавати їх результатів.

BREAKING: revolution in process as Trump supporters break into the Capitol building, attacking police, breaking windows, and knocking down doors Full anarchy at this “mostly peaceful” demonstration DC The people have pushed through & are storming to main chambers pic.twitter.com/NW6VDDNBQw

Міська голова Вашингтона Мюріел Боузер ввела у місті посилені заходи безпеки, починаючи від 18:00. Тим часом натовп біля Капітолію тільки збільшується. Дональд Трамп у Twitter закликав своїх прихильників «зберігати мир», але не закликає їх покинути будівлю. У самій будівлі тривають сутички з поліцією, яка вжила слоьозогінного газу.

BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building — fighting federal police who are overrun



This is the craziest thing I’ve ever seen in my life. Thousands, police can’t stop them pic.twitter.com/VVdTUwV5YN