Охочі долучитися до ЗСУ від 60 років зможуть підписати однорічний контракт з можливістю його продовження

Народні депутати Верховної Ради України підтримали у першому читанні законопроєкт про добровільну мобілізацію українців віком від 60 років. Про це повідомив у середу, 4 червня, нардеп Ярослав Железняк.

За законопроєкт №13229 проголосували 297 депутатів. Документ пропонує внести зміни до закону про військових обов’язок та військову службу – зокрема, йдеться про добровільну мобілізацію охочих українців, які не підлягають мобілізації за віком.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що документ покликаний зняти обмеження щодо залучення українців від 60 років, які хочуть долучитися до Сил оборони. Зокрема, автори проєкту пропонують залучати старших людей до небойових посад, де не присутнє значне фізичне навантаження.

«Метою проекту закону є створення законодавчих підстав для прийняття на військову службу за контрактом строком на 1 рік у період дії воєнного стану за власним бажанням осіб, віком від 60 років, що визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на посади рядового, сержантського, старшинського складу, а також осіб, на посади молодшого та старшого офіцерського складу (які були звільнені з військової служби після 01 січня 2015 року)», – йдеться у пояснювальній записці.

Однорічний контракт можна буде продовжити за погодження з командиром військової частини, де служить мобілізований від 60 років. Для того, щоб підписати контракт, старші мобілізовані мають пройти випробувальний термін у два місяці. Офіцери, старші за 60 років, мають отримати додаткове погодження від Генерального штабу ЗСУ.

На думку авторів законопроєкту, він допоможе покращити процес комплектування військових частин під час дії воєнного стану, що сприятиме обороноздатності України.