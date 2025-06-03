Результати голосування нардепів щодо створення Офісу військового омбудсмена

У вівторок, 3 червня, Верховна Рада України підтримала за основу законопроєкт про військового омбудсмена. Про це повідомив нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк.

За законопроєкт №13266 проголосували 287 депутатів. На розгляді документ про створення, визначення правового статусу, завдань та засад діяльності військового омбудсмена перебував із травня 2025 року.

«Метою законопроєкту є створення додаткового ефективного механізму захисту прав військовослужбовців, який доповнить існуючі засоби захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина, не відміняючи їх і не створюючи підстав для перегляду компетенції державних органів, які забезпечують захист і поновлення порушених прав і свобод», – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Законопроєкт передбачає призначення військового омбудсмена та його заступників, а також створення Офісу військового омбудсмена як допоміжного органу для цивільного контролю у секторі безпеки й оборони. Законопроєкт також регулює повноваження військового омбудсмена. Зокрема, у документі йдеться, що Офіс військового омбудсмена зможе:

розглядати скарги військовослужбовців;

проводити перевірки у військових частинах та органам військового управління, якщо отримуватиме заяву про порушення прав бійців;

взаємодіяти з іншими державними органами щодо розслідувань порушень;

Згідно з текстом законопроєкту, ініціатором якого став президент України Володимир Зеленський, військовий омбудсмен призначатиметься президентом та перебуватиме на посаді протягом п’яти років. Щороку Офіс омбудсмена має подавати президенту звіт про свою діяльність.