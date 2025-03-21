Лише в Харківській області офіс омбудсмена отримав понад 40 звернень щодо порушень ТЦК та СП

З початку 2025 року в Україні збільшилася кількість порушень прав людини з боку співробітників ТЦК та СП. Про це у п’ятницю, 21 березня, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що за майже три місяці 2025 року кількість звернень та висвітлень у медіа випадків порушень з боку ТЦК та СП зросла. За його словами, тенденція до зростання кількості порушень наразі зберігається.

Зокрема, офіс омбудсмена вже отримав понад 40 індивідуальних звернень про порушення прав людини під час перевірки документів та мобілізації на Харківщині. Зокрема, звернення стосуються:

недопуску адвокатів,

застосування сили,

застосування зброї та інших спецзасобів,

неприйняття документів та інших порушення.

«Важливо зазначити, що кожен такий випадок не залишається без належної уваги — я і моя представниця в Харківській області невідкладно реагуємо на такі інциденти, аби забезпечити додержання прав людини», – наголосив Лубінець.

Він додав, що за останній час у соцмережах та ЗМІ з’явилися щонайменше три відео, де машини збивають велосипедистів на дорогах, а після цього люди у формі застосовують силу проти постраждалих та поміщають до машин. Омбудсмен наголосив, що такі дії є неприпустимими.

Нагадаємо, на початку березня 2025 року у Харкові військовослужбовець ТЦК стріляв із травматичної зброї по авто, на якому тікав військовозобов’язаний. За фактом стрілянини поліція розпочала кримінальне провадження – військового підозрюють в умисному пошкодженні цивільної машини.