Автомобіль, який нібито пошкодили співробітники ТЦК

Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки розпочав службову перевірку після повідомлення, що військовослужбовці ТЦК пошкодили автомобіль місцевого мешканця. Про це повідомила пресслужба відомства 6 березня.

Там розповіли, що інцидент трапився під час спільного наряду ТЦК разом зі співробітниками Національної поліції в Салтівському районі Харкова. Патрульні помітили водія Daewoo Lanos, який порушив правила дорожнього руху.

Автомобіль порушника зупинили для складання адмінматеріалів. Однак, як стверджують військовослужбовці, чоловік не надав на перевірку документів для складання адмінматеріалів та військово-облікових документів, натомість намагався втекти.

«Під час переслідування порушника один із військовослужбовців здійснив кілька пострілів із травматичної зброї», – ідеться в повідомленні.

У Нацполіції повідомили, що ніхто не постраждав. Наразі встановлюються деталі та обставини пошкодження авто. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство). Санкція покарання передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

«Командування Харківського ОТЦК надає повне сприяння роботі правоохоронних органів. До завершення слідчих дій та відповідних судових рішень наполегливо просимо громадськість та представників ЗМІ уникати передчасних оцінок та коментарів. Переконані, що достовірні факти та причетні особи до пошкодження автомобіля будуть оперативно встановлені правоохоронцями й компетентними органами, а всі винні притягнуті до відповідальності», – додали у ТЦК.

Раніше у соцмережах оприлюднили відео, на якому жінка звинувачує військовослужбовців ТЦК у пошкодженні автомобіля її брата. Вона також заявила, що військові відкрили вогонь по чоловіку, коли той втікав.