Київські школярі показали у виставі сценку з побиттям військового ТЦК

У київській школі №309 під час святкового заходу показали сценку з побиттям військовослужбовця Територіального центру комплектування. Цей епізод викликав обурення серед суспільства та українських військовослужбовців. Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев та опублікував відео з фрагментом вистави.

У на кадрах короткого ролика, який опублікував Віталій Саранцев, видно інсценування побиття військового. Учасники вистави – школярі. За інформацією Віталія Саранцева, скандальну сценку показали під час святкового заходу у київській школі №309. Судячи з напису «Love» на екрані, ймовірно, школярі святкували День Святого Валентина.

«Коли в шкільних стінах діти грають у вистави про війну, це може бути способом осмислення трагедії. Але коли в сценарії з’являється сцена побиття українського військовослужбовця – це вже симптом серйозної проблеми. Це не мистецтво і не виховання, а криза розуміння, хто ворог і хто захисник. Як ми дійшли до того, що мобілізація – необхідний крок для виживання країни – став предметом висміювання на рівні шкільних заходів? Чи не тому, що дорослі самі розганяють наратив про “злочинний ТЦК”, поки справжні злочинці сидять у кремлі?», – прокоментував інцидент Віталій Саранцев.

На скандальну виставу також відреагував міністр освіти Оксен Лісовий. Він зазначив, що подібні дії демонструють відверту зневагу до українських військовослужбовців. За словами Оксена Лісового, він провів розмову з директоркою школи: «Зателефонував директорці школи з вимогою провести внутрішнє розслідування і зібрати пояснення від усіх, хто брав участь у цьому вчинку. Мені особисто дико, що жоден із тих, хто брав участь у підготовці та безпосередній участі в цій сцені, не відчув спротиву. Має бути проведено ретельне службове розслідування, а щодо всіх причетних – ухвалені відповідні рішення. Ніхто не має права демонструвати неповагу до тих, хто ціною власного життя та здоров’я захищає країну», – наголосив Оксен Лісовий.

Дарницька районна адміністрація заявила, що управління освіти створило комісію, яка надасть «відповідну оцінку даного випадку». Крім того, поліція Києва повідомила, що початок перевірки інциденту під час шкільної вистави, яку здійснюють ювенальні поліцейські.

«Наразі співробітники ювенальної превенції Дарницького управління поліції спілкуються з адміністрацією навчального закладу, а також неповнолітніми “акторами”», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

До слова, школа №309 має власну Facebook-сторінку, однак там немає жодного допису, який стосується скандальної вистави. На момент публікації матеріалу останні дописи на сторінці школи датуються січнем 2025 року.