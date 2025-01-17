Адміністрація хостела не дозволила офіцерам пообідати в закладі

У Києві речнику Військово-морських Сил ЗСУ Дмитру Плетенчуку та ще двом офіцерам не дозволили пообідати у хостелі Vshokoladi, що на проспекті Повітряних сил, 5 у Києві. Про це Плетенчук повідомив у п’ятницю, 17 січня, на своїй сторінці у Facebook.

Хостел розташованому поблизу Центрального вокзалу.«“Військові небезпечні” ,– каже дівчина на ресепшені хостелаVshokoladi у Києві. Тому на моє прохання дати мені разом з двома поважними офіцерами в однострої пообідати в закладі нам відмовляють. На прохання дати телефон керівника також відмова і самовпевненість», – написав Дмитро Плетенчук.

Він додав, що досі є частина суспільства, яка вважає, що можна залишатися осторонь цієї війни. За його словами, саме цивільні адаптуватимуться під ветеранів, а не навпаки.

«Ми не обирали цю війну. Я вже не кажу про елементарну повагу. Завжди намагаюся тримати себе в руках, бо мій ПТСР – це лайтверсія того, через що пройшли штурмовики. Але у хлопців звісно може виникнути купа питань на кшталт “чи варто було їх захищати”», – йдеться у дописі Плетенчука.

Хостел Vshokoladi на проспекті Повітряних сил, 5 у Києві

У коментарі ZAXID.NET працівниця хостела VShokoladi назвала ситуацію непорозумінням. Вона зазначила, що перед військовими вже вибачилися.

«Сталося непорозуміння з адміністраторами хостела. Ми вже вибачилися, вибачаємося ще раз і намагаємось розв'язати цю ситуацію. Ми не мали жодної зневаги до військових і до того, що вони роблять. Ми їх поважаємо», – сказала працівниця хостела.

Військовий у своїх соцмережах підтвердив, що адміністрація вибачилася за інцидент. ZAXID.NET також звернувся за коментарем до Дмитра Плетенчука.

Додамо, що капітан третього рангу Дмитро Плетенчук з травня 2023 року є речником командування ВМС ЗС України. Крім цього, з 22 квітня по 5 червня 2024 року він керував пресцентром Сил оборони Півдня.

Нагадаємо, 14 січня у Києві офіціанти ресторану Noice відмовилися обслуговувати українського військового за вказівкою керівництва закладу. На місце інциденту прибула поліція, яка засвідчила, що військовий не вчинив ніяких правопорушень та був тверезий. За фактом зневаги військовослужбовця правоохоронці розпочали кримінальне провадження.