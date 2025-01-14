Офіціанти ресторану Noice, що в Оболонському районі Києва, відмовились обслуговувати українського військового. Причиною відмови начебто стала вказівка керівництва. Про це в понеділок, 13 січня, повідомив сайт Obozrevatel.

У розмові зі журналістами військовослужбовець, імʼя якого не вказують, розповів, що в неділю, 12 січня, о 21:30 він зайшов до ресторану Noice випити кави. На вході його зупинила охорона, яка повідомила, що власник ресторану забороняє пускати військових.

На відео, яке зняв військовий, можна почути коментар працівника ресторану Noice – той підтверджує, що не буде обслуговувати українського захисника.

«На жаль, за всієї поваги, я не можу. Мені заборонили обслуговувати», – пояснив співробітник ресторану, додавши, що це наказ керівництва закладу.

За словами військовослужбовця, у ресторан приїжджали правоохоронці, які з'ясували, що військовий тверезий і не вчиняє ніяких правопорушень. Після цього вони поїхали.

Воїн зауважив, що це не перший подібний випадок прояву зневаги до захисників. Так, щоразу під час появи військових співвласник закладу, який є громадянином Туреччини, викликає поліцію та поліцію охорони, «оскільки використовує приміщення ресторану як власний офіс і проводить там зустрічі, постійно спілкуючись російською мовою». Перевірити цю інформацію наразі не можливо.

Увечері пресслужба Нацполіції повідомила, що поліцейські розпочали кримінальне провадження через відмову одного з ресторанів Києва в обслуговуванні військовослужбовця.



Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства). Наразі з'ясовуються всі обставини.

Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. грн до 34 тис. грн)або пробаційний нагляд на строк до п’яти років чи обмеження волі на той самий строк.

Команда ресторану Noice у своєму Instagram-акаунті заявила, що з ними сталася «неприємна ситуація». Заклад пообіцяв надати офіційне роз’яснення пізніше й попросив «не вестись на провокативну інформацію, що розповсюджується у всіх соцмережах».

Реакція ресторану Noice на скандал з відео українського військового

Раніше ZAXID.NET писав, що в Чернівцях охоронці відомого в місті ресторану заборонили військовому заїжджати на парковку. Охоронці назвали військовий джип «спецтехнікою» і зазначили, що заїжджати на територію заборонило керівництво закладу.