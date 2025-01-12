Поліція провела обшуки у двох фігурантів

У неділю, 12 січня, правоохоронці провели обшуки в учасників скандального відео, яке напередодні поширили в мережі. На відео кілька неповнолітніх хлопців слухають російську музику та демонструють зброю, повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Поліція відреагувала на повідомлення у соцмережах щодо зухвалої поведінки групи молодиків. Відео, на якому видно, як вони стоять на проїжджій частині у центрі Києва та курять. «А чого вони стоять? Перекурити захотілося?», – запитав у підлітків автор відео. Ті відповіли йому, що «знімають блог».

Життя в кайф, під русняві пісні, постояти покурити серед дороги, поїздити в супроводі поліції (зневажаю цих хуєсосів), їзда в 16 років без прав. Мажори - діти опзжшників і всякої проруснявої хуйні. Хороша робота, СБУ.) Розумію військових, котрих нудить від столиці, мотивація топ. pic.twitter.com/3gM0m05GcK — СММник Данона (@svidkiDanona) January 10, 2025

На іншому фрагменті відео видно запис з машини фігурантів, які проїжджають Хрещатиком та фільмують прапорці, встановлені у пам’ять загиблих на війні українців, під російську музику. Ще на одному фрагменті видно одного з учасників групи, який співає «Я русскій».

«”Блогерами” виявились шестеро мешканців столиці, віком від 14 до 17 років. Правоохоронці запросили юнаків разом з їх батьками до відділку поліції, де вони надавали пояснення з приводу зазначених подій», – повідомили у пресслужбі поліції.

У пресслужбі поліції додали, що неповнолітні також демонстрували на відео зброю, в рамках чого і розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне зберігання зброї).

В межах розслідування за місцем проживання двох неповнолітніх хлопців провели обшуки. Під час них правоохоронці вилучили зброю, набої, страйкбольну гранату, кастет, ніж, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони.