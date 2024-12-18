Жінка погрожувала пасажирам нецензурною лайкою і обзивала «бандерівцями»

У вівторок, 17 грудня, пасажирка франківського автобусу №40 не заплатила за проїзд і накинулася з погрозами на інших пасажирів, обізвавши їх «бандерівцями». Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся з заявою до поліції, там повідомили, що перевіряють інформацію про інцидент.

На відео, знятому в автобусі, видно, як російськомовна пасажирка нецензурною лайкою погрожує франківцям, звинувачуючи їх у тому, що через них буцімто знищили її житло та обзиває їх «бандерівцями».

18 грудня на інцидент відреагував мер Руслан Марцінків, який звернувся до поліції та СБУ.

«На мою думку, в словах тої жінки є ознаки кримінальної відповідальності. Тут вже юристи попрацюють. Йдеться не тільки про вживання російської мови, а й про зневажання української держави, прославляння лідерів московитів. Ця людина має бути притягнена до відповідальності, якщо не на зраду України, то за заклики до повалення конституційного ладу», – написав Марцінків у Facebook.

У поліції Івано-Франківської області повідомили, що встановили особу 50-річної правопорушниці і з’ясували, що вона не оплатила проїзд в автобусі, а на зауваження почала ображати контролера.

«Торік вона уже потрапляла в поле зору поліції. Тоді за рішенням суду їй було призначено примусові заходи медичного характеру», – зазначили у поліції.

Правоохоронці продовжують перевіряти всю інформацію про інцидент у франківському автобусі №40.