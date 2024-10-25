Мовні інспектори працюватимуть на громадських засадах

З понеділка, 28 жовтня, в Івано-Франківську на громадських засадах почнуть роботу більше сорока мовних інспекторів. Про це в ефірі телеканалу «Галичина» повідомив міський голова Руслан Марцінків.

Мовні інспектори працюватимуть спільно з муніципальною інспекцією і за потреби звертатимуться у правоохоронні органи, зокрема до представників Уповноваженого з питань мови. Найбільше уваги інспектори приділятимуть дотриманню мовного законодавства у сфері побутового обслуговування.

«Це просвітницька функція, а не каральна. Вони будуть пильнувати, щоб в українському місті розмовляли, надавали послуги й загалом в усіх сферах суспільного життя використовували державну мову. Так, як це передбачає Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», – зазначив Руслан Марцінків.

Наразі працювати мовними інспекторами на громадських засадах зголосилися близько 40 жителів Івано-Франківська. Під час зустрічі 24 жовтня їм передали роздаткові матеріали. Як видно на фото, інформаційна продукція містить логотипи з прізвищем мера міста та назви очолюваної ним громадської організації.

Нагадаємо, появу в місті мовних інспекторів Руслан Марцінків анонсував 9 вересня після зустрічі з Уповноваженим з прав державної мови Тарасом Кременем. Наступного дня мовний омбудсмен відмежувався від заяв мера Франківська, зазначивши, що термін «мовні інспектори» є наративом російської пропаганди.