Міський голова Івано-Франківська анонсував запровадження у місті мовних інспекторів. Таке рішення мер ухвалив через збільшення у місті кількості російськомовних містян. Про запровадження нової громадської ініціативи Руслан Марцінків повідомив після зустрічі з Уповноваженим з прав державної мови Тарасом Кременем у понеділок, 9 вересня.

«Записуйтесь на курси української мови. До слова, запровадимо громадську ініціативу: мовні інспектори. Бо, на жаль, російської мови побільшало в Івано-Франківську. А це проблема для нашої держави», – сказав Руслан Марцінків і додав, що детальніше про цю ініціативу розповість згодом.

Нагадаємо, за проектом Закону «Про забезпечення української мови як державної», мовні інспектори мали з’явитися у кожній з областей України. Однак цей пункт депутати Верховної Ради перед голосуванням закону вилучили.

Наразі штрафи за порушення норм мовного закону може накладати Уповноважений з прав державної мови Тарас Кремінь. За перше порушення оголошують попередження, а за повторне омбудсмен має накласти штраф від 5100 до 6800 грн. При цьому штрафувати мають не працівників підприємства чи установи, які порушили закон, а власників чи керівників закладу.

У свою чергу, мовна інспекція діє у низці країн світу, зокрема в канадському Квебеку, Бельгії, Литві та Естонії. В Естонії мовні інспектори регулярно перевіряють учителів на знання естонської, а найбільше скарг на незнання державної мови отримують касири у супермаркетах. Розмір середнього штрафу становить 60-70 євро.