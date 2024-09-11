Тарас Кремінь відреагував на заяву Марцінківа про мовних інспекторів

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь у середу, 11 вересня, відреагував на заяву мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа, який анонсував появу в місті мовних інспекторів. Кремінь назвав такий термін наративом російської пропаганди.

«Мовні інспектори чи мовні карателі – це дезінформаційні наративи російської пропаганди, які з 2019 року, відколи набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", почали активно використовувати. Пригадайте, як мене називали шпрехенфюрером, а моїх представників, які в законний спосіб захищають права громадян України, мовними карателями, які ледь не вночі ходять, за руку хапають і кудись тягнуть», – сказав Тарас Кремінь.

За словами уповноваженого, в Івано-Франківську, як і в Одесі чи Києві, є засилля вивісок недержавною мовою. І йдеться не про російську, а про англійську, словами з якої називають молодіжні простори, кав'ярні, клініки, готелі тощо.

Тарас Кремінь зазначив, що зустріч з Русланом Марцінківим, на якій домовилися про комплексну мовну програму в Івано-Франківську, відбулася 9 вересня. У межах програми місто моніторитиме дотримання мовного закону, організовуватиме мовні курси, купуватиме книги. Крім цього, планують створювати окремі проєкти для підтримки вчителів, школярів та студентів.

Водночас після зустрічі з уповноваженим Руслан Марцінків повідомив, що в місті працюватимуть мовні інспектори, оскільки збільшилась кількість російськомовних.