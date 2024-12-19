Посадовиці пояснили, що водії компанії Bolt нібито є «незалежними партнерами»

Глава закордонних справ Латвії Байба Браже поскаржилася на водія сервісу таксі Bolt через те, що той спілкувався з нею виключно російською мовою. Браже повідомила, що таксист був з України. Про це вона написала в соцмережі X 17 грудня.

За словами міністерки, інцидент трапився увечері 14 грудня, коли вона їхала до старої частини Риги. Браже назвала «абсолютно неприйнятним», що водій Олександр не знав жодного слова латиською. Вона наголосила, що чоловік також не міг спілкуватися англійською, французькою, українською, голландською чи німецькою.

Пресслужба компанії Bolt у коментарі під дописом Байби Браже повідомила, що доступ до платформи мають лише водії з ліцензією, виданою Дирекцією автомобільного транспорту. Для отримання цією ліцензії, зокрема, необхідне знання державної мови на рівні не нижче B1.

Згодом у листуванні зі службою підтримки сервісу таксі Bolt посадовиці пояснили, що їхні водії є «незалежними партнерами».

Īsumā. Šovakar mani sazvanīja @boltapp pārstāvis un laipnā saziņā latviešu valodā atvainojās par klientu servisa čatboksa algoritmiem, kā arī informēja, ka šoferis ir no Ukrainas, tāpēc nezinot latviešu valodu. Vēlreiz uzsvēru, ka krievu valoda nedrīkst būt vienīgā saziņas valoda https://t.co/rhIZxf8TOy — Baiba Braže (@Braze_Baiba) December 18, 2024

Наступного дня, 18 грудня, до міністерки закордонних справ Латвії зателефонував представник компанії Bolt й уточнив, що водій був родом з України й тому не знає латиської мови. Водночас Браже наголосила, що російська не повинна бути єдиною мовою спілкування.