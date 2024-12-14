Організатори змагань розцінили футболку литовської спорсменки як провокацію

Литовську спортсменку Корнелію Дудайте дискваліфікували з чемпіонату світу з функціональних видів спорту через антиросійський напис на футболці. Спортсменка одягла футболку з написом «Make russia small again» («Зробіть Росію знову маленькою»), чим обурила організаторів чемпіонату, який пройде в угорському Будапешті 13-15 грудня. Про це повідомили новинні сайти Delfi та 15min.lt в п’ятницю, 13 грудня.

За словами Дудайте, вона знала, що участь в чемпіонаті під нейтральним прапором братимуть російські й білоруські спортсмени. Водночас їм дозволили демонструвати символіку своїх країн. Спортсменка вирішила вдягнути футболку, аби висловити свою незгоду з позицією організаторів змагань.

«У мене була така футболка, яку носив президент України, і я подумала, що якщо треба буде показати нашу громадянську позицію, я її покажу. Коли ми приїхали в Угорщину, у соцмережах з'явилися власні привітання організаторів, як вони вітають росіян, як радіють їхній участі. Я вважаю це неправильним. Не думаю, що країну-агресора можна десь вітати», – пояснила Корнелія Дудайте.

У відповідь Міжнародна федерація функціональних видів спорту (iF3) зробила попередження литовській спортсменці через футболку. Дудайте сказали, що якщо вона не зніме футболку, її саму або всю литовську збірну виключать зі змагань. Після того, як дівчина відмовилась змінити футболку та видалити фото в ній із соцмереж, її дискваліфікували.

«Вони сказали, що моя участь ображає росіян. Я сподіваюся, Україна переможе і дійсно їх образить», – написала в Instagram спортсменка.

Реакція спортсменки на позицію організаторів змагань щодо російських спортсменів (Instagram Корнелії Дудайте)

Пізніше Литовська федерація функціонального спорту порекомендувала членам національної збірної знятися з чемпіонату світу «через недбале ставлення організаторів до політики "нейтрального прапора"». Згодом вся литовська команда відмовилась від участі в змаганнях через допуск росіян.