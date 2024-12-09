На час розслідування 50-річного Кеммі Дея відсторонили від посади голови міської ради

Голову міської ради шотландського Единбурга Кеммі Дея відсторонили від посади через звинувачення в неналежній поведінці щодо біженок з України. Чиновник міг пропонувати жінкам сексуальні стосунки, повідомила газета Synday Mail в неділю, 8 грудня.

Імовірні потерпілі розповіли журналістам, що 50-річний Дей міг писати жінкам одразу в кількох соцмережах та в застосунках для знайомств. Чоловік ставив співрозмовницям відверті запитання сексуального характеру, надсилав емодзі серця та поцілунку, робив компліменти, а також неодноразово пропонував «зустрітися за вином».

«Кілька моїх друзів також зіткнулися з подібною ситуацією, коли він писав їм у соціальних мережах і в застосунку для знайомств. Одна моя подруга-українка сказала, що ця людина проявляла сексуальний інтерес протягом певного часу, але я не знаю, що насправді відбувалося і чому він цікавився саме українцями», – сказала одна зі співрозмовниць.

Щонайменше двоє українок пояснили, що не могли ігнорувати небажані звернення Кеммі Дея, тому що боялись його впливу і просто намагались бути ввічливими, аби уникнути конфлікту.

Як зауважує видання, у грудні минулого року один з радників голови міської ради Единбурга повідомив про неналежну поведінку Кеммі Дея щодо однієї з українських біженок, утім колеги порадили йому звернутися до поліції. Пізніше правоохоронці заявили, що не знайшли злочину в діях посадовця.

Наразі поліція додала цю скаргу до справи та проводить допити інших радників і голови виконавчої влади. Наступного тижня заплановані інші допити. На час розслідування Кеммі Дея відсторонили від посади голови міської ради. Він також видалив свої сторінки в соцмережах.