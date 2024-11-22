МакГрегор заперечив всі звинувачення, заявивши, що секс між ним та Нікітою Ганд був «за добровільною згодою»

Високий суд Ірландії виніс вирок ірландському борцеві змішаних єдиноборств Конору МакГрегору в справі про напад і зґвалтування жінки в готелі Дубліна в грудні 2018 року. Спортсмен зобов'язаний сплатити майже 250 тис. євро компенсації постраждалій. Про це повідомила газета The Guardian в п’ятницю, 22 листопада.

Адвокати 35-річної Нікіти Ганд, також відомої як Нікіта Ні Лаймхін, звинуватили 36-річного МакГрегора у жорстокому зґвалтуванні та побитті жінки. Жертва запросила спортсмена приєднатися до неї та її друга на робочу різдвяну вечірку в готелі Beacon в Дубліні в грудні 2018 року.

За словами Ганд, МакГрегор відвіз їх на вечірку в пентхаус на території готелю, де ті вживали наркотики та алкоголь. Потім Макгрегор нібито відвів Ганд в спальню й зґвалтував її. Адвокат жертви заявив, що його підзахисна приймала антидепресанти та була «під наркотиками» в той момент.

Своєю чергою МакГрегор заперечив всі звинувачення, заявивши, що секс між ним та Нікітою Ганд був «за добровільною згодою». Він також не визнав, що побив жінку і залишив на її тілі синці. У суді спортсмен заявив, що звинувачення Ганд проти нього «сповнені брехні, що межує з фантазіями».

Після шестигодинного обговорення присяжні винесли вирок ірландському борцю і зобов’язали його виплатити Нікіті Ганд майже 250 тис. євро компенсації. Пізніше Конор МакГрегор повідомив, що буде оскаржувати це рішення.

Високий суд Ірландії, між іншим, розглядав справу проти друга Конора МакГрегора, Джеймса Лоуренса, якого Нікіта Ганд також звинуватила в нападі на неї в готелі в Дубліні. Утім Ганд програла цей судовий процес.

Що відомо про Конора МакГрегора

Конор МакГрегор – 36-річний ірландський боєць змішаних єдиноборств, колишній дворазовий чемпіон у напівлегкій та легкій вазі Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC). Станом на вересень 2022 року посідав 12 місце в рейтингу UFC у легкій вазі.

Конор дебютував у ММА у 2008 році, перемігши Гарі Морріса технічним нокаутом у третьому раунді. Спортсмен тричі повідомляв про рішення піти з MMA – у 2016, 2019 та 2020 роках.

У січні та липні 2021 року Мак-Грегор провів два бої в UFC. У жовтні 2023 року МакГрегор заявив, що хоче повернутися до боїв.

У 2018 році на матчі-фіналі Чемпіонаті світу з футболу МакГрегор зустрівся з президентом РФ Владіміром Путіним, назвав його «лідером» і побажав Росії йти вперед та опублікував з російським президентом спільне фото в Instagram. У 2019 році спортсмен відвідав Україну у ролі амбасадора букмекерського холдингу Parimatch. Після цього він знову поїхав до Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення, президент Володимир Зеленський, який був фанатом Конора, розкритикував ірландця за його фото з Путіним.

У 2023 році МакГрегор висловився проти права не ірландців голосувати на виборах до місцевої влади. Уряд Ірландії оцінив такі заклики як антимігрантські й почав розслідування щодо розпалювання ненависті. У вересні 2024 року МакГрегор натякнув, що планує балотуватись на пост президента Ірландії.

З 2008 року МакГрегор перебуває у стосунках з Ді Девлін, у пари четверо дітей.

Улітку 2023 року ЗМІ повідомляли, що Конор МакГрегор напав на дівчину в туалеті під час фіналу NBA. Спорсмен зґвалтував дівчину під час орального сексу. Постраждала змогла втекти, вдаривши МакГрегора ліктем.