У львівському готелі під час конфлікту військовий сильно побив та зґвалтував свого знайомого. Відомо, що нападник перебував у нетверезому стані, а потерпілий помер у реанімації від отриманих травм. За цим фактом порушили дві кримінальні справи.

Як вказано у матеріалах справи, які оприлюднені у судовому реєстрі, випадок трапився уночі 6 вересня 2024 року у одному із двозіркових готелів Львова. Військовий перебував у стані алкогольного сп’яніння та під час раптового конфлікту у своєму номері сильно побив чоловіка – він потрапив у важкому стані у реанімацію та помер від отриманих травм. За цим фактом поліція відкрила кримінальну справу за ч.2 ст.121 ККУ (важкі тілесні ушкодження, що призвели до смерті).

Правоохоронці також з’ясували, що тієї ночі, окрім побиття, обвинувачуваний металевою палицею зґвалтував цього чоловіка. За цим фактом також відкрили кримінальне провадження.

З судових ухвал відомо, що обвинувачений є уродженцем Запорізької області та проходить військову службу за контрактом. Він розповідав суду, що повертався у військову частину із навчань у Великій Британії та дорогою зупинився у Львові. Він просив суд не саджати його у СІЗО, бо має намір продовжувати військову службу.

Із матеріалів справи не зрозуміло, чи чоловік, якого до смерті побив обвинувачений, також був військовослужбовцем. Наразі суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.