Убивство трапилось 9 вересня 2024 року в одному з номерів готелю «Власта» у Львові

Шевченківський районний суд виніс вирок військовому Володимиру К., який під час сварки смертельно побив і зґвалтував у неприродній спосіб свого знайомого. Суд призначив йому 8 років тюрми та зобовʼязав сплатити матері вбитого 2 млн грн моральної компенсації.

Як інформував ZAXID.NET, інцидент трапився 6 вересня 2024 року в одному з номерів готелю «Власта», що на вул. Клепарівській у Львові. Військовослужбовець із Запорізької області Володимир К. в стані алкогольного спʼяніння під час конфлікту сильно побив свого знайомого. Крім побиття, він металевою палицею зґвалтував цього чоловіка. Від отриманих травм він помер у реанімації. Із матеріалів справи не зрозуміло, чи чоловік, якого до смерті побив обвинувачений, також був військовослужбовцем.

У суді Володимир К. свою провину визнав і у вчиненому розкаявся. Мати загиблого вимагала 2 млн грн моральної компенсації, однак на судове засідання не зʼявилася.

Враховуючи обставини справи, суддя Олег Ковальчук визнав Володимира К. винним в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ч. 2 ст. 121 ККУ) та зґвалтуванні (ч. 1 ст. 152 ККУ) та призначив сукупно 8 років тюрми. Крім цього, суд зобовʼязав сплатити матері загиблого2 млн грн моральної шкоди. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.