Правоохоронці розшукали нападників – двох мешканців Закарпатської області

Шевченківський районний суд Львова виніс вирок двом уродженцям Закарпаття за розбій та вбивство. Вони напали на 78-річну львів’янку на вулиці, вкрали сумку з продуктами та 700 грн, а також один з обвинувачених жорстоко побив жінку арматурою, від отриманих травм вона померла. Один нападник отримав 15 років тюрми, а інший 8 років.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у січні 2025 року, випадок трапився 9 жовтня 2023 року о 20:00 на вул. Під Голоском біля «Української академії друкарства». Двоє уродженців Закарпаття вчинили розбій: напали на 78-річну львів’янку та викрали її сумку. Під час нападу жінка не відпускала сумку та почала кричати. У цей момент один з нападників кілька разів вдарив її металевою арматурою по ногах, а після того, як вона впала на асфальт, наніс ще кілька ударів по голові. У сумці пенсіонерки були продукти та 700 грн, вкравши їх, нападники втекли. Львів’янку госпіталізували до реанімації, де вона померла від отриманих травм.

У суді закарпатець, якого обвинувачували в умисному вбивстві, розповів, що того вечора був п’яний, зустрів знайомого і вони побачили на вулиці жінку з сумками, яку він вирішив пограбувати. Пам’ятає, що наносив їй удари арматурою, але всіх подій не пригадує, бо був п’яним. Він заперечив, що його знайомий причетний до розбійного нападу, а також вважає, що його дії не можна кваліфікувати, як вбивство, бо потерпіла померла через кілька днів у лікарні. Заявив, що шкодує про вчинене. Він є неодноразово судимим, зокрема за крадіжки та розбої. Другий обвинувачений заперечив свою причетність до розбою. Він раніше не судимий.

Суд дослідив усі матеріали справи та докази, призначивши обвинуваченому в умисному вбивстві 15 років тюрми, а іншому закарпатцю – 8 років тюрми за розбій. Вирок ще можна оскаржити.