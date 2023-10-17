Ганна померла в лікарні за 8 днів після нападу

У лікарні померла 78-річна жінка, на яку кілька днів тому в районі Під Голоском напали та побили арматурою двоє невідомих. Про це 16 жовтня повідомила донька загиблої Марія Назаркевич.

Як повідомляв ZAXID.NET, 9 жовтня близько 20:00 на території одного з львівських навчальних закладів на вулиці Під Голоском двоє чоловіків напали на 78-річну жінку, яка поверталася додому з дачі. Один із нападників вдарив жінку металевою арматурою, внаслідок чого вона знепритомніла. Тоді нападники відібрали у пенсіонерки господарську сумку з продуктами, 700 гривень та втекли.

Травмовану жінку виявили перехожі та викликали на місце медиків, які діагностували в неї відкриту черепно-мозкову травму та госпіталізували в реанімацію. Нападників вдалось знайти та затримати за кілька днів завдяки записам із камер спостереження. Ними виявились двоє чоловіків віком 30 та 43 роки родом із Закарпаття.

30-річному чоловіку слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 п. 6 ст. 115 (замах на вбивство) ККУ та ч.4 ст.187 (розбій) ККУ. А 43-річному закарпатцю повідомили про підозру лише за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ.

16 жовтня донька потерпілої Марія Назаркевич повідомила, що її мама Ганна померла в лікарні. Вона зазначила, що нападниками є роми, які недавно оселились у лісі в районі Під Голоском.