Про намір мобілізуватися юристи підозрюваних повідомили перед оголошенням вироку

Двоє обвинувачених у справі про зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті Владислав і Ростилав Г. намагаються мобілізуватися через Обухівський РТЦК Києва й уникнути відповідальності за злочин. Юридична компанія «Міллер», яка представляє в суді інтереси потерпілої, у вівторок, 22 жовтня, розповіла, що захист підозрюваних заявив про їхню мобілізацію.

«Під час попередніх судових засідань, які відбулися цьогоріч на початку жовтня, суд завершив дослідження всіх доказів обвинувачення та захисту та клопотань сторін, і ми планували переходити до судових дебатів. Проте сьогодні вранці захист обвинувачених подав до суду клопотання, у якому просить відкласти судовий розгляд на іншу дату, мотивуючи це тим, що вчора, 21 жовтня, двоє обвинувачених нібито були мобілізовані Обухівським РТЦК», – йдеться у повідомленні юристів.

Вони зазначили, що захист надав ніким не підтвердженні копії повісток Обухівського РТЦК. Суд направить запит до РТЦК, щоб перевірити інформацію.

Обом обвинуваченим у справі про зґвалтування у березні виповнилось по 18 років. Юристи «Міллера» наголошують, що підозрювані не мають військової освіти й не проходили строкову службу, тому їх не можуть мобілізувати без добровільної згоди. Крім цього, потрапити до війська підозрювані вирішили мобілізуватися підозрювані вирішили перед завершенням судового розгляду через Обухівський РТЦК, хоч мешкають на Закарпатті.

У «Міллері» розповіли, що аналогічна ситуація сталася під час Кагарлицької справи. Тоді обвинувачені у зґвалтуванні поліцейські перед вироком суду у травні 2023 року мобілізувалися через Обухівський РТЦК.

«Це призведе до зупинення судового розгляду стосовно цих двох обвинувачених до моменту їхньої демобілізації. Окрім того, третьому обвинуваченому [Михайло Т.] в листопаді цього року також виповниться 18, і ми припускаємо, що він теж спробує таким саме способом уникнути судового розгляду», – додають у «Міллері».

Зазначимо, що інтереси потерпілої у справі зґвалтування на Закарпатті представляють адвокати компанії «Міллер» Наталія Баранова, Ілля Воробйов, Роксоляна Гера та Марта Змисла.

Нагадаємо, що 14-річну дівчину селі Верхні Ворота на Закарпатті зґвалтували 24 серпня 2021 року на Закарпатті. Підозрюваним у злочині стали двоє 15-річних підлітків та один 14-річний. Потерпіла дівчинка товаришувала з хлопцями, які покликали її до підвалу, вдарили та ґвалтували. Все це вони знімали на відео, яке опублікували в інтернеті. Бабуся дівчинки написала заяву в поліцію, а підлітків одразу взяли під варту.

У березні 2023 року Воловецький районний суд Закарпатської області звільнив підлітків від покарання, призначивши по два роки іспитового терміну. Однак вирок скасували в апеляції й передали на новий судовий розгляд.