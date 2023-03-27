Справа зі зґвалтуванням у гірському селі на Закарпатті набула розголосу ще восени 2021 року. Тоді до школи та додому до потерпілої 14-річної дівчинки у невеликому селі Верхні Ворота прийшли правоохоронці, які дізналися про опубліковане відео з насильством. Бабуся написала заяву в поліцію, підлітків одразу взяли під варту, справа набула розголосу, а через деякий час затихла на два роки, – аж до березня 2023-го.

Нещодавно Воловецький райсуд оголосив вирок трьом підліткам, яких звинувачували у зґвалтуванні, – братам близнюкам і їхньому товаришу. Замість суворого покарання хлопці отримали по два роки умовно і суд зобов’язав їх виплатити потерпілій дівчині по 60 тис. грн. У суді дівчинка, яка на допитах підвереджувала факт зґвалтування, просила не призначати хлопцям ув’язнення, а класні керівники школярів і представники соцслужб дали підліткам позитивні характеристики.

ZAXID.NET намагався розібратися, як вийшло так, що злочин у суді з групового зґвалтування перетворився на «сексуальне насильство», чому суми компенсацій для дитини такі незначні та як далі розвиватиметься ця непроста історія.

Що сталося?

Злочин стався у селі Верхні Ворота пізно ввечері 24 серпня 2021 року, коли двоє 15-річних братів-близнюків Владислав і Ростилав Г. та їхній 14-річний друг Михайло Т. покликали свою сусідку на подвір’я одного з них. Підлітки заманили дівчину і підвал, один з хлопців вдарив її, а потім по черзі усі троє друзів школярку зґвалтували. Все, що відбувалося в підвалі, хлопці знімали на мобільний телефон, пізніше відео знущань завантажили в Instagram і показали однокласникам. Відомо, що підлітки з потерпілою дівчиною дружили, під час суду школярка сказала, що не підозрювала, що хлопці хочуть вчинити щось погане.

Про злочин стало відомо лише через три тижні після самого інциденту, – 14 вересня 2021 року. Саме тоді прес-служба поліції Закарпаття опублікувала повідомлені про затримання трьох підлітків, який підозрювали у груповому зґвалтуванні 14-річної дівчини.

Реакція поліції та слідство

У прес-службі поліції ZAXID.NET розповіли, що на правоохоронці самі прийшли в до батьків і вчителів після того, як дізналися про опубліковане хлопцями в Instagram.

«Поліція дізналася про злочин, коли відео вже поширилося між дітьми. Одразу 14 вересня відкрили кримінальне провадження, на наступний день хлопцям оголосили про підозру, а з 16 вересня до середини грудня 2021 року вони перебували у слідчому ізоляторі під вартою. Після завершення терміну тримання під вартою, їм змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт», – зазначила речниця поліції Закарпаття Анна Дан.

Правоохоронці також наголошують, що справа була передана у суд за ч.3 ст. 152 ККУ (групове зґвалтування), покарання за такий злочин передбачає до 12 років ув’язнення. Кваліфікація злочину змінилася вже на етапі судового розгляду: прокуратура надалі розцінювала злочин за ч. 3 ст. 153 ККУ (групове сексуальне насильство, не пов’язане з проникненням). «У нас було достатньо доказів, тому справа була передана до суду саме за ч.3 ст. 152 Кримінального кодексу», – зазначила Анна Дан.

Утім, як свідчить текст вироку Воловецького районного суду, безпосередньо на судовому засіданні потерпіла дівчина не підтвердила проникнення і зазначала, що «вважає можливим призначення обвинуваченим покарання, не пов’язане з позбавлення волі».

Свідчення у суді та скандальний вирок

Під час судового засідання усі Владислав Г., Ростилав Г. та Михайло Т. свою вину визнали, розкаялися та казали, що частково компенсували потерпілій моральну шкоду. Матері хлопців у суді зазначали, що сини виховуються у хороших умовах, забезпечені усім необхідним для життя та навчання і пояснити їхню поведінку не змогли. Класні керівники підлітків та представник служби у справах дітей позитивно характеризували хлопців, казали, що скарг на їх поведінку не було та вважали, що достатнім для підлітків буде покарання, яке не передбачає ув’язнення. Важливий момент: за даними кількох джерел, у тому числі, за офіційною заявою омбудсмена Дмитра Лубінця, мама одного з підлітків працює у службі у справах дітей, яка дала добрі характеристики хлопцям.

Потерпіла школярка у суді розповіла, що дружила з хлопцями, пішла до підвалу добровільно, не знаючи, що вони планують робити. Про те, що сталося, дівчина нікому не казала, бо їй було соромно і страшно. Однокласниці дівчини у суді ствердили, що школярка зізналася їм про те, що сталося, лише після того, як вся школа побачила відео. Після події дівчина, за словами подруг, стала похмурою і замкнутою, це було травматично для неї.

Класна керівниця потерпілої школярки у суді сказала, що їй стало відомо про інцидент лише через три тижні, 14 вересня, коли дівчину зі школи забрали працівники поліції. За словами вчительки, у поведінці учениці суттєвих змін на той вона не помітила. Шкільна психологиня також зазначила, що про злочин не знала, дівчина до неї не зверталася. Потерпілу характеризувала як тиху, спокійну дівчину, схильну до художньо-образотворчих здібностей. Щодо обвинувачених психологиня зазначила, що хлопці дружать між собою, але надати їм характеристику не може, бо індивідуальної роботи з ними не проводила. Бабуся дівчинки сказала, що після інциденту її онука стала більш похмурою і замкнутою, мала проблеми зі сном, відчувала сором і страх. Законний представник потерпілої школярки просив обрати обвинуваченим сувору міру покарання за вчинене та задовольнити цивільний позов.

На думку суду, дії обвинувачених правильно кваліфіковано за ч.3 ст.153 ККУ, за результатами аналізу і оцінки доказів, суддя Воловецького райсуду Оксана Софілканич визнала усіх трьох підлітків винними за ч. 3 ст. 153 ККУ (групове сексуальне насильство), присудила їм по п’ять років позбавлення волі, але звільнила від покарання, призначивши усім трьом хлопцям іспитовий термін на два роки. Дівчина просила компенсувати їй моральну шкоду в сумі 390 тис. грн, проте суд зобов’язав кожного із хлопців виплатити потерпілій по 60 тис. грн. Крім того, підлітки мають відшкодувати по 25,6 тис. грн за проведення експертиз.

Позиція прокуратури та суду

Після оприлюднення вироку у ЗМІ на резонанс відреагувала Закарпатська обласна прокуратура. У прес-службі прокуратури у коментарі журналістам зазначили, що дійсно розслідування цього злочину у Верхніх Воротах було розпочато за ст. 152 ККУ, тобто зґвалтування.

«Згодом одержано висновок судово-медичної експертизи, яким факт зґвалтування не підтверджено. Остаточно підтвердила це інформація, отримана від потерпілої вже під час розгляду справи по суті в суді. Натомість факт сексуального насильства, не пов’язаного з проникненням у тіло особи, таки мав місце», – зазначили у прокуратурі.

Крім того, у прес-службі додали, що під час судового засідання потерпіла дівчина висловила свою думку щодо призначення покарання обвинуваченим, підтримавши суд щодо рішення про «умовну» міру покарання – ув’язнення зі встановленням іспитового строку.

«При ухваленні вироку суд зважав на те, що особи є неповнолітніми, раніше не судимими, повністю визнали вину та щиро розкаялись», – додали у прокуратурі. Тоді також йшлося про те, що прокуратура не планує оскаржувати вирок у частині призначеного покарання.

У правоохоронних органах імен прокурорів, які вели справу, не називають, проте, за даними джерел ZAXID.NET, прокурорами у справі про зґвалтування 14-річної школярки були Наталія Кузан та Петро Кюкало. Наталя Кузан є начальницею відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству, а Петро Кюкало – прокурор Воловецького відділу Мукачівської окружної прокуратури.

Прес-служба Воловецького райсуду в офіційному коментарі заявила, що дійсно до суду справа надійшла за за ч. 3 ст. 152 ККУ (зґвалтування). «У зв’язку із недоведеністю у діях неповнолітніх обвинувачених складу інкримінованого їм злочину, передбаченого ч.3 ст.152 КК України (зґвалтування), Закарпатською обласною прокуратурою змінено обвинувачення на ч.3 ст.153 КК України (сексуальне насильство)», – пояснили у суді.

Санкція статті, на яку прокураттура змінила обвинувачення, від п’яти до семи років позбавлення волі, на відміну від статті про згвалтування, де покараня – від семи до дванадцяти років тюрми.

«Стаття у відповідності до ст.75, 104 КК України дає підстави для прийняття рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням. Відповідна мотивація застосування умовної міри покарання наведена у вироці суду», – зазначили у прес-службі.

Також у суді додали, що іспитовий термін на два роки, що призначений підліткам, запропонувала сторона обвинувачення, а потерпілою в присутності адвоката таку позицію підтримала і не вважала за потрібне призначати підліткам реальний термін ув’язнення. Суддя Воловецького райсуду Оксана Софілканич, яка винесла вирок підліткам, наразі перебуває на лікарняному.

Реакція влади і суспільства

Ситуація набула неабиякого розголосу, на вирок відреагували в Офісі омбудсмена, Міністерстві освіти та в Закарпатській ОВА. Зокрема, омбудсмен Дмитро Лубінець, заявивши, що під час перевірки у селі Верхні Ворота представник Офісу омбудсмена виявив порушення прав дитини, вже направлені відповідні лити до Вищої ради правосуддя, Генпрокурора та до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

«Проаналізуємо діяльність місцевої служби захисту дітей, працівник якої представляв інтереси дівчинки в суді. Адже, як виявилося, мати одного із хлопців, також є працівницею тієї служби соцзахисту дітей. Тому є сумніви щодо "неупередженості" та професійності представлення інтересів дівчинки», – зазначив Дмитро Лубінець.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що «докладе усіх зусиль, аби довести справу до того закінчення, на яке вона заслуговує»: «У школах ми досі не вчимо дітей тому, що важливіше за будь-які формули, підмети з присудками й нуклеїнові кислоти – взаємодії одне з одним, розумінню емоцій і повазі до особистих кордонів. Я обіцяю спільно з колегами докласти всіх зусиль, аби довести справу до того закінчення, на яке вона заслуговує», – зазначив Лісовий.

У Закарпатській ОВА заявили, що до села направили представників соцслужб, а також департаменту освіти: «З минулої п’ятниці у Нижньоворітській громаді працюють соцслужби, відповідні департаменти ОВА й Мукачівської РВА. Вивчаються усі обставини, дії або можлива бездіяльність відповідальних посадових осіб громади, навчального закладу та інших», – зазначив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Також він наголосив, що потерпілій дівчині нададуть усю необхідну допомогу.

Звільнити з роботи працівники освіти, служби у справах неповнолітніх, які фігурують у справі вимагає голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко.

Апеляція буде?

Попри попередні заяви, вже вранці у понеділок, 27 березня, Офіс генпрокурора повідомив про те, що вирок трьом підліткам – не остаточний і його таки будуть оскаржувати. «Прокуратура оскаржуватиме вирок у встановленому законом порядку. Органи прокуратури вживатимуть всіх заходів для захисту прав постраждалої особи та забезпечення справедливого і невідворотного покарання винних у вчиненні злочину», – йдеться у повідомленні. Проте, раніше обласна прокуратура у коментарях ЗМІ заявляла, що оскарження вироку в частині призначеного покарання не планується. Зараз в обласній прокуратурі справу не коментують.

Що далі?

Після розголосу справи депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола повідомив, що адвокат Масі Найєм готовий зібрати групу адвокатів для захисту дівчини і підготовки апеляції, а телеведуча Маша Єфросініна знайшла для потерпілої психологиню, яка допоможе дівчині пережити те, що з нею відбулося.

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита повідомив, що усі троє підлітків з моменту вчинення злочину не відвідували школу, потерпіла дівчинка – також. За його словами, після вироку суу хлопці навчаються дистанційно і фактично ізольовані від дівчини. «Відповідним службам дав доручення невідкладно законним шляхом блокувати будь-яку можливість одночасного відвідування школи постраждалою та ґвалтівниками незалежно від кінцевого рішення суду. Ситуацію тримаю під особистим контролем. Залучені всі необхідні сили та засоби для підтримки потерпілої», – заявив Віктор Микита.

У прес-службі Закарпатської ОВА ZAXID.NET зазначили, що наразі ніяких додаткових коментарів щодо ситуації зі школою і службою у справах дітей не надаватимуть, однак підкреслили, що сім’ї потерпілої дівчинки уже запропонували інші школи та навчальні заклади на Закарпатті та наразі чекають на відповідь а рішення батьків.