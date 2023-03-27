Прокуратура оскаржуватиме вирок трьом підліткам із Закарпаття, обвинуваченим у зґвалтуванні 14-річної школярки. Про це у понеділок вранці, 27 березня, повідомив Офіс генпрокурора. Раніше обласна прокуратура заявляла, що оскарження вироку трьом неповнолітнім в частині призначеного покарання не планується. Як повідомляв ZAXID.NET, двом братам і їхньому товаришу з Воловецького району, обвинуваченим у зґвалтуванні 14-річної дівчини, присудили два роки іспитового терміну. Також суд зобов’язав батьків хлопців виплатити потерпілій по 60 тис. грн.

У повідомленні Офісу генпрокурора зазначається, що вирок трьом підліткам із Закарпаття наразі не набрав законної сили. «Прокуратура оскаржуватиме вирок у встановленому законом порядку. Органи прокуратури вживатимуть всіх заходів для захисту прав постраждалої особи та забезпечення справедливого і невідворотного покарання винних у вчиненні злочину», – йдеться у повідомленні. Проте, раніше обласна прокуратура у коментарях ЗМІ заявляла, що оскарження вироку в частині призначеного покарання не планується.

Зазначимо, суддя Воловецького райсуду Оксана Софілканич присудила трьом підліткам, які фігурували у справі про зґвалтування 14-річної школярки, два роки іспитового терміну та по 60 тис. грн моральної компенсації потерпілій. Інцидент стався ще влітку 2021 року, коли троє неповнолітніх мешканців села Верхні Ворота на Закарпатті заманили свою подругу до підвалу та зґвалтували. Хлопці знімали все на відео, яке потім опублікували у соцмережах і показали однокласникам. Як повідомляв ZAXID.NET, про зґвалтування дівчини стало відомо за три тижні після злочину, коли про інцидент дізналася бабуся школярки.

Під час суду представники соцслужб, класні керівники хлопці та їхні мами дали підліткам позитивну характеристику і просили не призначати їм ув’язнення. Крім того, під час суду справа, відкрита за статтею про зґвалтування (ст. 152 ККУ), була перекваліфікована на вчинення сексуального насильства групою осіб (ч. 3 ст. 153 ККУ). У прокуратурі та в суді це пояснювали тим, що експертиза не підтвердила факт зґвалтування, а потерпіла дівчина у суді з цим погодилася і також зазначала, що вважає можливим призначення хлопцям покарання, не пов’язаного з позбавленням волі. Також дівчина просила компенсувати їй моральну шкоду в сумі 390 тис. грн, проте суд зобов’язав кожного із хлопців виплатити потерпілій по 60 тис. грн. Таку суму моральної компенсації пояснили тим, що батьки хлопців добровільно відшкодували потерпілій частину коштів.

На скандал після розголосу щодо рішення суду відреагував омбудсман Дмитро Лубінець, заявивши, що під час перевірки у селі Верхні Ворота представник Офісу омбудсмана виявив порушення прав дитини, вже направлені відповідні лити до Вищої ради правосуддя, Генпрокурора та до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

«Проаналізуємо діяльність місцевої служби захисту дітей, працівник якої представляв інтереси дівчинки в суді. Адже, як виявилося, мати одного із хлопців, також являється працівницею тієї служби соцзахисту дітей. Тому є сумніви щодо "неупередженості" та професійності представлення інтересів дівчинки», – зазначив Дмитро Лубінець.

Разом з тим у Закарпатській ОВА заявили, що до села направили представників соцслужб, а також департаменту освіти: «З минулої п’ятниці у Нижньоворітській громаді працюють соцслужби, відповідні департаменти ОВА й Мукачівської РВА. Вивчаються усі обставини, дії або можлива бездіяльність відповідальних посадових осіб громади, навчального закладу та інших», – зазначив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Також він наголосив, що потерпілій дівчині нададуть усю необхідну допомогу.

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