Раніше Воловецький райсуд замість суворого покарання присудив підозрюваним у груповому зґвалтуванні умовні терміни

Закарпатський апеляційний суд переглянув вирок Воловецького районного суду у справі щодо трьох підлітків, які зґвалтували 14-річну дівчину. Як повідомили в Офісі генпрокурора, у п'ятницю, 11 серпня, суд скасував вирок першої інстанції, а справу передав на новий судовий розгляд.

В апеляції прокурори наполягали на тому, що вирок треба скасувати, адже покарання «мʼяке». Також прокурори вимагали задовільнити в повному обсязі позов про відшкодування потерпілій моральної шкоди у розмірі 450 тис. грн.

«Представники потерпілої повністю підтримали позицію прокурорів. Інтереси дівчини в суді захищали одні з найкращих адвокатських обʼєднань, у тому числі адвокати, які спеціалізуються на захисті потерпілих від сексуального насильства», – йдеться у повідомленні.

Ухвалою Закарпатського апеляційного суду вирок першої інстанції скасовано, а справу направлено на новий судовий розгляд. Засідання у справі проходили в закритому режимі.

Нагадаємо, що справа зі зґвалтуванням у гірському селі на Закарпатті набула розголосу ще восени 2021 року. 14-річну дівчину зґвалтували 24 серпня 2021 року на Закарпатті. До цього причетні були один 14-річний та двоє 15-річних підлітків, односельці потерпілої. Вони спочатку заманили дівчину на подвірʼя одного з підлітків, а потім до підвалу. Дівчина давно товаришувала з ними, тому пішла. Відтак один з них вдарив дівчину, а потім всі по черзі зґвалтували її. Усе це підлітки знімали на відео, а потім завантажили в інтернет і показали однокласникам у школі.

Тоді до школи та додому до потерпілої 14-річної дівчинки у селі Верхні Ворота прийшли правоохоронці, які дізналися про опубліковане відео з насильством. Бабуся написала заяву в поліцію, підлітків одразу взяли під варту, справа набула розголосу, а через деякий час затихла на два роки, – аж до березня 2023-го.

16 березня 2023 року Воловецький районний суд Закарпатської області ухвалив вирок щодо трьох підлітків. На суді всі троє визнали свою провину. Хлопцям призначили по 5 років позбавлення волі, але звільнили від покарання з іспитовим строком на 2 роки. Також суд частково задовольнив позов потерпілої на суму 450 тис. гривень і стягнув на її користь 180 тис. гривень. Вирок хлопцям, яких звільнили від покарання, викликав обурення. Омбудсман Дмитро Лубінець узяв справу під свій контроль.